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Джереми Кларксон объяснил, за что люди разлюбили Хэма

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По словам знаменитого журналиста, Хэмилтон растерял всю свою популярность из-за излишней левизны и политкорректности

Джереми Кларксон объяснил, за что люди разлюбили Хэма

В недавнем опросе среди болельщиков Формулы 1 самым популярным пилотом был признан Ландо Норрис. Это даже удивило главу Формулы 1 Стуфано Доменикали, который предположил, что логично было бы выбрать в качестве кумира самого титулованного гонщика современности Льюиса Хэмилтона.

Однако на деле Хэмилтона не все поддерживают даже в его родной Великобритании. Причины этого попытался сформулировать знаменитый журналист и ведущий автомобильных передач (в частности Top Gear и The Grand Tour) Джереми Кларксон.

В своей колонке для газеты Sun, которую Кларксон назвал «Покупка фруктов у местных фермеров не спасет планету», журналист рассуждает о целом ряде современных знаменитостей, в частности о Хэмилтоне.

«Люди теперь любят Макса Ферстаппена, а не Льюиса Хэмилтона, потому что Хэм изменился, – пишет Кларксон. – Когда он только начинал, он был ярким, талантливым и… нормальным. За что все его и любили. Но потом он стал становиться все леворадикальнее и теперь более политкорректен, чем участники собрания профсоюза студентов.

После убийства Джорджа Флойда он заставил Mercedes покрасить болиды в черный цвет. Он вечно говорит о том, каким зеленым он стал, продав свой бизнес-джет. Он убеждает всех становиться вегетарианцами.

Это может казаться милым в соцсетях, но в реальной жизни это не работает. Но во всем виновато движение зеленых. Они думали, что Льюис станет их рупором. Но вместо этого нам всем теперь хочется чем-нибудь в него кинуть».

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