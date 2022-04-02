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В своем подходе к гонкам этот человек, определенно, опередил время: Брэбэм был подкован в коммерческих вопросах, на трассе действовал резко и порой даже безжалостно, а в технике разбирался ничуть не хуже, чем в приемах пилотирования. Уроженец Сиднея всегда очень четко понимал, чего хочет от машины и как может этого добиться. Потому едва ли удивительно, что он добился больших успехов и как пилот, и как конструктор, и как глава бизнеса.

Еще мальчишкой Джека тянуло к технике, в 15 лет он бросил школу, чтобы работать механиком в гараже неподалеку от дома. А вскоре начал собственное дело – скупал старые мотоциклы, приводил их в порядок и продавал новым хозяевам. На время войны Брэбэма призвали в армию и направили в авиаремонтное подразделение.

Начало спортивной карьеры Джека относится ко второй половине 40-х. В свободное время он собирал миджеты – гоночные машинки несложной конструкции с мотоциклетным мотором – и стартовал на них в соревнованиях на гаревых овалах. Тот опыт контроля автомобиля при нехватке сцепления остался с ним навсегда.

Когда за миджетами последовали более серьезные гонки на уличных трассах, Брэбэм быстро завоевал славу не только быстрого, но и коварного соперника. В поворотах он любил допускать срезки, выезжая двумя колесами с асфальта и вынося с обочины грязь и камешки, которые мешали преследователям. Кроме того, уже тогда молодой спортсмен показал характер, пойдя наперекор местным функционерам в вопросе рекламы на машине.

Организаторов не устроили логотипы на его Cooper-Bristol – в то время отношение к спонсорству было совсем не таким, как сейчас. После переговоров решено было, что гонщик не станет убирать их, но закроет сверху специальной лентой. Вот только, стоило машине сорваться со старта, ленту почти сразу сорвало, и логотипы вновь открылись взглядам публики.

Наступали времена, когда напористость и предпринимательская жилка обретали все более важное значение – и Брэбэм, благодаря своему подходу, на удивление легко нашел себя в новых обстоятельствах.

Европа манила. Знания и умения австралийца позволили ему получить место в британской компании Cooper Cars, которая выпускала гоночную технику и имела сильную фирменную команду. И хотя поначалу Джеку доверили управлять лишь грузовиком, который перевозит гоночное имущество, очень скоро его талант и целеустремленность позволили заявить о себе.

Гонщик перевез в Британию свою семью, а в сезоне 1959 года с минимальным перевесом стал чемпионом в Формуле 1 на заднемоторной машине Cooper T51. Это был знаковый и мало кем ожидаемый успех, который окончательно поставил крест на перспективах техники с передним расположением двигателя.

Брэбэм выиграл два титула с командой Cooper, но затем их пути разошлись Фото: Motorsport Images

Чемпионат 1960 года Джек выиграл гораздо увереннее, одержав пять побед подряд. Но сезон прошел для него под знаком постоянных споров с боссами команды по поводу доработок машины. Владельцы Cooper, Чарльз и Джон Куперы, были категорически против изменений. Главный конструктор Оуэн Мэддок – если судить по воспоминаниям Брэбэма – оказался даже большим консерватором.

«Я просто не мог проверить в происходящее, – написал австралиец в своей автобиографии. – Он [Мэддок] в свободное время увлекся полетами на планере. Я не сомневался, что рано или поздно у старика Оуэна возникнет ситуация, когда он откажется принимать во внимание показания приборов и даже элементарное чувство самосохранения, продолжая убеждать себя в собственной правоте».

У модели Cooper T53, которая отличалась очень низким силуэтом, в конструкции рамы использовались прямые трубы, а в задней подвеске стояли рессоры. Брэбэм настаивал, что трубы правильно будет изогнуть, а допотопные рессорные листы заменить пружинами и амортизаторами. Это позволило бы опустить мотор и трансмиссию на лишний дюйм.

Мэддок и Куперы встали стеной, оставив все как есть – и гонщик окончательно решил для себя, что не останется в их команде.

Джек объединил усилия с соотечественником Роном Торанаком, который перепроектировал-таки трансмиссию T53 ради понижения центра тяжести – в 1961-м они основали компанию Motor Racing Developments. Имя специально выбрали неприметным, так как Брэбэм еще проводил финальный сезон в Cooper.

Первым продуктом молодой компании стало шасси Формулы Junior, которое сразу же принесло Гэвину Юлу титул австралийского чемпиона.

Первая собственная модель BT3 позволила сделать несколько важных выводов. Брэбэм и Торанак укрепились в мысли, что не стоит идти по пути Lotus и строить монокок. Грамотная пространственная рама может быть столь же легкой и прочной.

В сезоне-61 Формула 1 перешла на 1,5-литровые моторы, что сделало доминирующей силой Ferrari. Британским частникам, которых Энцо Феррари презрительно называл «гаражистами», просто негде было взять подходящий двигатель, так как сторонние производители работали слишком медленно.

Компания Coventry Climax подготовила свой V8, но Брэбэму он категорически не понравился. Пока проект собственной машины Ф1 постепенно обретал очертания, австралиец стартовал на клиентском шасси Lotus 24 с тем самым Climax – его совершенно не впечатлили ни мощность, ни надежность этого двигателя.

Также у гонщика возникли вопросы и к шасси Lotus, которое он называл «тесным, как коробка сардин». Из-за того, что шесть десятилетий назад у машин еще не было понтонов, через весь кокпит шли трубки к расположенному спереди радиатору и от него. На британском Гран При в Эйнтри Джек получил весьма серьезный ожог правой ноги о горячую трубу – его ботинок буквально обуглился, так что его пришлось выкинуть сразу после финиша.

Так временем на новой базе Motor Racing Developments в местечке Уэйлок-Уоркс – ничем не примечательном здании на берегу речки Уэй – завершалась сборка BT3. Дебют машины, оснащенной ввиду отсутствия альтернативы все тем же Coventry Climax V8, состоялся летом 1962-го на Гран При Германии.

В чемпионате мира на этой машине Брэбэм провел лишь несколько гонок (лучшей из них стал декабрьский Гран При ЮАР, закрывавший тот сезон – там Джек стартовал третьим и финишировал четвертым), но даже сменив ее вскорости на более современную BT7, пилот еще довольно долго стартовал на «трешке» в различных внезачетных соревнованиях.

В первой половине 60-х, о которой идет речь в материале, помимо чемпионата мира, включавшего девять-десять этапов, каждый год проходило множество других гонок Ф1. Участие в них мог принять любой, у кого есть машина подходящей спецификации. Команды использовали такие соревнования для проверки технических решений или обкатки новичков, также их привлекали призовые. Гонки не вошедшие в чемпионат мира, традиционно называют внезачетными. Они проводились до начала 80-х годов.

В первой гонке на «Нюрбургринге» Brabham BT3 была скорее не полноценным гоночным автомобилем, а еще только прототипом. Борьбу пришлось закончить досрочно из-за обрыва тросика газа Фото: Motorsport Images

Опыт работы над первой собственной моделью позволил сделать несколько важных выводов. Брэбэм и Торанак укрепились в мысли, что не стоит идти по пути Lotus и строить монокок. Грамотная пространственная рама может быть столь же легкой и прочной. А управляемость BT3 буквально приводила Джека в восторг.

А вот идея поставить спереди 13-дюймовые колеса вместо обычных для того времени 15-дюймовых (разница хорошо заметна на фото) оказалась не столь продуктивной – в этом австралиец смог убедиться, когда на внезачетном «Золотом кубке» в Олтон-парке его тормозные колодки меньшего размера полностью стерлись задолго до финиша. К надежности коробки передач Colotti и мотора Climax тоже были вопросы.

Брэбэм и Торанак быстро отказались от маленьких колес и внедрили в конструкции BT7 несколько интересных новшеств. В частности, при выборе формы «носа» шасси продували в аэродинамической трубе Ассоциации автомобильной промышленности – у изначально выбранного варианта набегающий поток старался оторвать машину от асфальта.

Пространственная рама BT3 была доработана, что позволило облегчить ее на 25 кг – к сезону 1963 года молодая команда построила пару новых шасси для своего босса и Дэна Герни.

Американец Герни оказался как нельзя более удачной находкой для Brabham. В его лице Джек получил не только быстрого и толкового напарника, но и родственную душу. Дэн не просто здорово пилотировал, но и хорошо разбирался в машинах – позже он продемонстрировал это уже в своей собственной команде.

Однако результаты пришли не сразу.

BT7 была легче предшественницы и оснащалась пятиступенчатой коробкой передач Hewland, построенной в картере от серийного Volkswagen Beetle. Это решение оказалось надежным, не считая проблемного дебюта в Монако. Оба гонщика отмечали комфорт в весьма просторном кокпите, хотя там и проходили трубки системы охлаждения. «Семерка» хорошо управлялась, при этом уступая по скорости на прямых более компактному Lotus 25.

Моторы у машин были одинаковыми, Climax, причем со впрыском Lucas вместо прежних карбюраторов. Но по мере того, как продолжался сезон, в Брэбэме крепла уверенность: в действительности производитель относится к двум командам по-разному. Надежность 1,5-литровых V8 в целом была невысокой, но почему-то именно на BT7 они отказывали особенно часто. Совсем не такого австралиец ожидал после двух титулов, выигранных совместно с Climax.

Еще до старта чемпионата мира 1963 года, который был дан только в конце мая в Монако, Брэбэм и Герни сожгли несколько двигателей во внезачетных гонках – потому для этапа в княжестве им пришлось буквально заново собирать моторы из оставшихся целых деталей.

Но стартовал Гран При, и субботе у Джека вновь не осталось ни одного исправного мотора. Пришлось срочно доставлять еще один самолетом с британской базы команды. Но пока его везли, в очередной тренировке у Герни вырвало клапан, и тот тоже остался ни с чем.

В итоге американцу отдали «новый» двигатель, а сам Брэбэм вынужден был отправиться к Колину Чепмену и одолжить у того запасной Lotus 25. Совершенно немыслимая для наших дней смесь профессионализма и щедрости Чепмена дала Джеку возможность оценить тягу и управляемость машины с монококом. А вот работа коробки его не впечатлила – из-за ее отказа гонщику не удалось финишировать.

Проблемы с моторами стали для Brabham главной темой в том сезоне. Появление доработанной версии с «плоским» коленвалом не сильно улучшило ситуацию. Вдобавок, из-за этого пришлось переделывать выхлоп и систему подачи масла.

Герни финишировал вторым в Зандфорте, где ему пришлось под конец дистанции заезжать в боксы для фиксации маслопровода, а неделей позже стал пятым во французском Реймсе – туда команда опоздала из-за необходимости отремонтировать машины.

BT7 была быстрой – хоть и не настолько, как Lotus, – но все портили постоянные отказы моторов Фото: Джеймс Манн/GP Racing

Двойной сход в Сильверстоуне привел к тому, что Брэбэм на время охладел к BT7 и вернулся за руль старой «тройки», отправив Герни в вынужденный отпуск. Удивительно, но именно после этого дела внезапно пошли на лад – Джек выиграл внезачетный Гран При Солитюд на трассе близ Штутгарта, став первым человеком в истории, кто одержал победу в гонке Ф1 на машине собственной конструкции.

«Когда-то мы были для Climax самыми любимыми клиентами, – вспоминал австралиец. – Потому печально было осознавать, что в списке их приоритетов нас сместили на вторую строчку. Впрочем, если прежний четырехцилиндровый Climax FPF был практически неубиваемым, то V8, как по мне, вышел далеко не столь хорошим.

Он работал грубо и никогда не доставлял удовольствия при управлении машиной. Но самое скверное: его надежность – во всяком случае, на наших машинах – была ужасающей».

Безусловно, по скорости BT7 уступала Lotus 25, не говоря уж о более поздней Lotus 33. Однако не раз и не два Брэбэм и Герни выбывали из гонки, занимая высокие позиции. Как правило, именно они были «лучшими из остальных» позади невероятного Джима Кларка

Разочарование Брэбэма было вполне понятным. В сезоне 1963 года Джим Кларк выиграл за рулем Lotus семь из десяти этапов чемпионата. В 1964-м у шотландца было четыре схода, три из которых – по причине отказа двигателя. На BT7 таких отказов было много больше. И их причиной почти всегда становились или забитые фильтры топливного насоса, или отказавший электронный блок транзисторов в системе зажигания. Примечательно, что обе эти детали располагались на шасси не там, где у Lotus.

Безусловно, по скорости BT7 уступала Lotus 25, не говоря уж о более поздней Lotus 33. Вне зависимости от того, пользовалась ли команда Чепмена приоритетом у мотористов Climax, ее изящная машина с монококом легче прокладывала себе путь через воздух, что давало критическое преимущество в эру «маломощных» 1,5-литровых моторов.

Однако не раз и не два Брэбэм и Герни выбывали из гонки, занимая высокие позиции. Как правило, именно они были «лучшими из остальных» позади невероятного Джима Кларка

С 1964 года Формула 1 перешла на 13-дюймовые шины Dunlop, что потребовало новой геометрии подвески. Первые старты получились для Brabham очень успешными: команда выиграла не входящие в календарь чемпионата гонки – «Эйнтри-200» и «Международный трофей» в Сильверстоуне. Однако в главных Гран При все было куда сложнее.

После двойных сходов в Монако и Зандфорте Герни уверенно лидировал в Спа, но вынужден был остановиться с пустым баком. Брэбэм в тот день финишировал третьим, проиграв Кларку почти минуту.

Этап в Руане сложился по совсем иному сценарию: на французской трассе, проложенной по загородным дорогам, Герни занимал второе место, когда на Lotus лидировавшего Кларка отказал мотор. Так имя Brabham пополнило список команд, одержавших победы на этапах чемпионата мира. Еще раз Дэн стал сильнейшим в Мехико на финальном Гран При того сезона. Впрочем, на борьбу за титул с такими результатами (прежде всего, с такой надежностью) рассчитывать не приходилось.

Проблемы с двигателем по ходу сезона привели к семи сходам BT7 и еще семи эпизодам, когда пилот ощутимо терял в скорости или должен был тратить время на ремонт. И это при десяти гонках за год.

Победный финиш Герни на Гран При Франции 1964 года. Он вышел вперед после поломки мотора на Lotus Кларка Фото: Motorsport Images

Но даже такие результаты обеспечили Motor Racing Developments серьезный пакет заказов на гоночную технику различных классов. Это касалось и молодежных серий, и шасси BT11, разработанного специально для клиентской программы в Ф1.

Эксклюзивный контракт с Goodyear привел к тому, что сезон-65 – последний в короткой истории «полуторалитровой» Формулы 1 – стал для команды Брэбэма переходным и не особенно успешным. Но пока шинники открывали для себя Большие Призы, полученное он них финансирование позволило команде смело строить планы о том, как действовать после грядущего перехода на 3-литровые моторы…

Результаты гонок ЧМ Формулы 1 на Brabham BT7

Дебют: ГП Монако 1963 года (Дэн Герни, сход)

Старты: 52 (в 31 Гран При, 1963-66 годы)

Победы: 2

Поулы: 2

Лучшие круги: 4

Подиумы: 8 (включая победы)

Гонщики: Джек Брэбэи, Дэн Герни, Дэнни Хьюм, Йо Бонье, Джанкарло Багетти

Лучший результат в ЧМ: 5-е место (Герни в 1963-м)

Лучший результат в КК: 3-е место (Brabham в 1963-м)

Техническая спецификация автомобиля

Шасси: пространственная стальная рама из труб

Подвеска: передняя – на двойных треугольных рычагах с соосными пружинами и амортизаторами; задняя – с нижним треугольным и верхним продольным рычагами, соосными пружинами и амортизаторами

Двигатель*: Climax FWMV V8, угол развала цилиндров 90 градусов, без наддува

Объем: 1495 куб.см.

Мощность: 195 л.с. при 9500 об/мин

Коробка передач: 5-скоростная, механическая, Hewland

Тормоза: дисковые спереди и сзади

Шины: Dunlop (1963-65), Goodyear (65), Firestone (66)

Сухой вес: 475 кг

*на Гран При Великобритании 1966 года Йо Бонье стартовал на BT7 с 2-литровой версией Climax FWMV V8

Модель BT7 принесла Brabham первые победы в Формуле 1. Но главные успехи команды были еще впереди Фото: Джеймс Манн/GP Racing