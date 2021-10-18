Джеймс Ки: Многим придется переделывать болиды 2022 года

В 2009 году, когда технические правила Формулы 1 существенно изменились, это перевернуло расстановку сил в чемпионате. Придуманные Россом Брауном двойные диффузоры превратили его команду Brawn GP из аутсайдера в лидера чемпионата.

В 2022 году Формулу 1 также ждет глобальная смена регламента, но теперь правила составлены гораздо более тщательно, так что найти в них лазейки и придумать способ существенно увеличить скорость будет гораздо сложнее. И все же появление у некоторых конструкторов «умных мыслей», которые придется копировать конкурентам, неизбежно, заявил технический директор McLaren Джеймс Ки.

«Правила следующего года получились весьма всеобъемлющими по части того, что запрещено, так что шансы провалиться с новой техникой сейчас ниже, – сказал Ки в разговоре с изданием GP Fans. – Но при этом существует множество небольших деталей, работу которых еще предстоит изучить в следующем году.

Таких серьезных инноваций, как двойные диффузоры в следующем сезоне мы не увидим. Но наверняка многим придут в голову другие умные мысли, так что как только автомобили начнут показывать, все остальные станут тщательно их изучать.

Всегда есть опасение, что впервые увидев чужую машину, ты поймешь, что она лучше, чем та, что получилась у тебя. И тебе уже в следующем году придется свою переделывать. Все это в условиях ограничения бюджета, когда придется тщательно все просчитывать. При этом я полагаю, что даже с одинаковыми бюджетами команды будут по-разному их распределять».