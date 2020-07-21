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Дзанарди вывели из комы и перевезли в другую больницу

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Дзанарди вывели из комы и перевезли в другую больницу
Автор:
, Ответственный редактор
21 июл. 2020 г., 11:32

Врачи университетского госпиталя в Сиене рассказали, что сделали все возможное для бывшего гонщика, теперь его ждет долгая реабилитация

Полтора месяца назад Алессандро Дзанарди попал под грузовик во время неофициальной гонки на байках с ручным управлением по обычному шоссе. Итальянец получил тяжелые повреждения головы, перенес несколько нейрохирургических операция и был введен в искусственную кому.

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Во вторник утром было опубликовано официальное сообщение о завершении первой фазы лечения Алекса и его переводе в специализированный реабилитационный центр. В документе говорится об успешном выводе Дзанарди из комы и нормализации его кардио-респираторных и метаболических параметров. Общее состояшие двукратного чемпиона CART медики оценили как стабильное и позволяющее его перевозку.

«Наши профессора продолжат следить за состоянием этого экстраординарного человека на последующих стадиях, как это происходит всегда, – отметил глава клиники в Сиене Валтере Джованнини. – Специалисты, работавшие с Дзанарди, продемонстрировали настоящий профессионализм, признанный в стране и за ее пределами. 

Спортсмен провел в нашей больнице больше месяца, он перенес три очень сложных операции и твердо встал на путь стабилизации ключевых параметров. Это позволило вывести его из искусственной комы и перевезти в место, специализирующееся на нейрореабилитации. 

Я желаю родным Алекса, показавшим невероятную силу в эти дни, получить прекрасный подарок в конце того пути, который он начал сегодня».

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Автор Александр Кабановский

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