Дзанарди снова в больнице. Теперь из-за пожара

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Знаменитый гонщик Алессандро Дзанарди, который потерял в аварии обе ноги, вновь попал в больницу. Причиной в этот раз стал пожар в его собственном доме в Италии.

Напомним, что Дзанарди после своей аварии не расстался со спортом и завоевал четыре параолимпийские медали. В 2020 году он попал в еще одну аварию, когда управляя ручным велосипедом столкнулся с грузовиков.

С тех пор Дзанарди проходил курс лечения и не так давно был переведен домой для продолжения своего восстановления.

Пожар возник в его доме из-за возгорания проводки в расположенных на крышах солнечных панелях. Он уничтожил необходимое для домашнего лечения Дзанарди медицинское оборудование.

Сам гонщик не пострадал, но был перевезен в больницу, чтобы получать необходимую медицинскую помощь.