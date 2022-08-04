Дзанарди снова в больнице. Теперь из-за пожара
Экс-пилот Формулы 1 пострадал из-за возгорания в собственном доме
Знаменитый гонщик Алессандро Дзанарди, который потерял в аварии обе ноги, вновь попал в больницу. Причиной в этот раз стал пожар в его собственном доме в Италии.
Напомним, что Дзанарди после своей аварии не расстался со спортом и завоевал четыре параолимпийские медали. В 2020 году он попал в еще одну аварию, когда управляя ручным велосипедом столкнулся с грузовиков.
С тех пор Дзанарди проходил курс лечения и не так давно был переведен домой для продолжения своего восстановления.
Пожар возник в его доме из-за возгорания проводки в расположенных на крышах солнечных панелях. Он уничтожил необходимое для домашнего лечения Дзанарди медицинское оборудование.
Сам гонщик не пострадал, но был перевезен в больницу, чтобы получать необходимую медицинскую помощь.
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Дзанарди снова в больнице. Теперь из-за пожара
Экс-пилот Формулы 1 пострадал из-за возгорания в собственном доме