Дзанарди сделали новую операцию
Ухудшение состояния бывшего гонщика вынудило медиков провести новое нейрохирургическое вмешательство
На прошлой неделе Алессандро Дзанарди. который продолжал реабилитацию после дорожной аварии в начале июня, пришлось вернуть в миланскую больницу «Сан-Раффаэле» из-за опасений за его состояние.
Итальянец попал под грузовик во время неофициального заезда на велосипедах с ручным управлением по обычному шоссе. получив тяжелые травмы головы. Медики стабилизировали его состояние и перевели в реабилитационный центр, но затем события приняли негативный оборот.
В понедельник вечером стало известно, что 53-летнему спортсмену провели новую нейрохирургическую операцию под руководством профессора Пьетро Мортини. В официальном сообщении говорится, что все прошло успешно.
Клинические и радиологические тесты подтвердили позитивный исход проведенных действий, – сказано в документе. – Текущее клиническое состояние пациента, госпитализированного в отделение интенсивной терапии, остается стабильным».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , IndyCar
|Пилоты
|Алекс Дзанарди
|Автор
|Франческо Корги