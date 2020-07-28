Дзанарди сделали новую операцию

На прошлой неделе Алессандро Дзанарди. который продолжал реабилитацию после дорожной аварии в начале июня, пришлось вернуть в миланскую больницу «Сан-Раффаэле» из-за опасений за его состояние.

Итальянец попал под грузовик во время неофициального заезда на велосипедах с ручным управлением по обычному шоссе. получив тяжелые травмы головы. Медики стабилизировали его состояние и перевели в реабилитационный центр, но затем события приняли негативный оборот.

В понедельник вечером стало известно, что 53-летнему спортсмену провели новую нейрохирургическую операцию под руководством профессора Пьетро Мортини. В официальном сообщении говорится, что все прошло успешно.

Клинические и радиологические тесты подтвердили позитивный исход проведенных действий, – сказано в документе. – Текущее клиническое состояние пациента, госпитализированного в отделение интенсивной терапии, остается стабильным».