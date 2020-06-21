Дзанарди находится в стабильном состоянии

Итальянский департамент здравоохранения сообщил о состоянии гонщика Алессандро Дзанарди, который на этой неделе попал в больницу с черепно-мозговой травмой после аварии. Дзанарди столкнулся с грузовиком, когда ехал на велосипеде, и перенес операцию на голове.

По данным медиков, сейчас спортсмен находится в стабильном состоянии. Он интубирован, его легкие вентилируются механически. Нейромониторинг показывает стабильное состояние головы Дзанарди, однако врачи по-прежнему не исключают возможности появления осложнений.

Следующее объявление касательно состояния спортсмена медики намерены сделать в понедельник, 22 июня, после полудня.

Дополнительная информация: Франко Нуньес