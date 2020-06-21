Дзанарди находится в стабильном состоянии
Медики не исключают возможности осложнений у двукратного чемпиона CART
Итальянский департамент здравоохранения сообщил о состоянии гонщика Алессандро Дзанарди, который на этой неделе попал в больницу с черепно-мозговой травмой после аварии. Дзанарди столкнулся с грузовиком, когда ехал на велосипеде, и перенес операцию на голове.
По данным медиков, сейчас спортсмен находится в стабильном состоянии. Он интубирован, его легкие вентилируются механически. Нейромониторинг показывает стабильное состояние головы Дзанарди, однако врачи по-прежнему не исключают возможности появления осложнений.
Следующее объявление касательно состояния спортсмена медики намерены сделать в понедельник, 22 июня, после полудня.
Дополнительная информация: Франко Нуньес
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