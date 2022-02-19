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Если верить протоколам, за три последних года в чемпионате Ф1 появилось сразу четыре новых участника. Совпадение или нет, но их названия начинаются на одну и ту же букву – это Aston Martine, Alpine, AlphaTauri и Alfa Romeo.

Однако понятно, что дебютантами все они были лишь формально: в каждом случае речь шла исключительно о переименовании уже существующих коллективов даже без смены их собственника. Поскольку это вовсе не дебют, такие случаи мы считать не будем.

Реальных новичков за десять последних лет было куда меньше. На самом деле, всего один – Haas. А чтобы набрать дюжину новых команд, пришлось заглянуть в историю аж на три десятилетия. Вот какой получился список:

Haas (2016)

Эстебан Гутьеррес, Haas VF-16, Гран При Бельгии 2016 года Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Как пришла?

Американский предприниматель и владелец команды NASCAR Джин Хаас дал старт своему проекту шесть лет назад, сделав ставку на тесное техническое партнерство с Ferrari. Первую же гонку, Гран При Австралии 2016 года, Ромен Грожан закончил на шестой позиции.

Концепт машины Haas F1 2022 года Фото: Haas F1 Team

Что получилось?

Три первых сезона Haas явно прогрессировала и завершила сезон-2018 на пятом месте в Кубке конструкторов. Потом начался спад, и к 2021-му команда оказалась безоговорочным аутсайдером. Все надежды она связывает с новым сезоном, когда в Ф1 сменятся правила.

Virgin/Marussia, Lotus/Caterham и HRT (2010)

Тимо Глок, Marussia MR01 Cosworth, Хейкки Ковалайнен, Caterham CT01 Renault Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Как пришли?

На закате своего президентства в FIA Макс Мосли объявил о наборе в Ф1 новых команд, объявив о введении как для них, так и для всех остальных лимита бюджетов в 60 миллионов долларов. Желающих выступать на таких условиях оказалось предостаточно – в общей сложности было подано 15 заявок.

В итоге право выйти на старт получили британская Manor, малайзийская Lotus, испанская HRT и американская US F1. Последняя, правда, «сошла с дистанции» еще на стадии постройки машины.

Авария: Карун Чандок, HRT F110, и Ярно Трулли, Lotus T127 Фото: Sutton Images

Что получилось?

Ничего. Существующие команды Ф1 наложили вето на ограничение расходов, и новички оказались в заведомо проигрышной ситуации. Ни одному из них, несмотря на все усилия, не удалось дотянуться хотя бы до середины пелотона. Manor вскоре сменила имя на Marussia и стала выступать под российским флагом, а Lotus превратилась в Caterham.

HRT сдалась первой – в 2012-м, еще через два года чемпионат покинула Marussia, а Caterham продержалась дольше всех, до 2015 года.

Super Aguri (2006)

Такума Сато, первые тесты Super Aguri F1 Фото: Mike Lambert

Как пришла?

Дочерняя команда Honda, руководимая экс-пилотом Агури Сузуки, появилась в Ф1 во многом благодаря невероятной популярности на родине японского гонщика Такумы Сато. Тот потерял место в заводской Honda, но концерн инвестировал в создание нового проекта, который разместился на бывшей базе Arrows в Британии и провел дебютный сезон на старом шасси этой команды.

Энтони Дэвидсон, Super Aguri F1 SA07 Фото: Sutton Images

Что получилось?

После очень слабого первого года Super Aguri ощутимо прибавила в следующем. На Гран При Канады в 2007-м Энтони Дэвидсон (на фото) имел реальные шансы подняться на подиум, но налетел на одного из местных сурков, по неосторожности вышедшего на асфальт, и сломал переднее крыло. Сато закончил ту же гонку шестым.

Но попытки найти команде новых совладельцев провалились, и очень скоро финансовые сложности утащили Super Aguri на дно – она прекратила выступления прямо по ходу своего третьего сезона в 2008-м.

Toyota (2002)

Кристиано да Матта, Toyota TF103, 2003 год Фото: Sutton Images

Как пришла?

Японский концерн не пожалел денег на Формулу 1 – Toyota заплатила $48 млн только за то, чтобы отложить дебют на год. Да и после этого ее бюджет, как поговаривали, оставался самым большим в пелотоне. Аналогичным был и подход к подбору персонала и инфраструктуры. Построенная на базе в Кельне аэродинамическая труба до сих пор остается одной из лучших в Ф1.

Старт Гран При Бахрейна 2009 года: Тимо Глок, Toyota TF109, Ярно Трулли, Toyota TF109, остальные пилоты Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Что получилось?

Вложения позволили команде проявить себя: очки в первой же гонке, дебютный подиум и дебютный поул в 2005-м. При этом, несмотря на колоссальные траты, Toyota не удалось хотя бы раз одержать победу или закончить сезон выше четвертой позиции.

А когда в 2008-м грянул финансовый кризис, огромные расходы на Ф1 сыграли против команды – проведя в чемпионате восемь лет, она закрыла свои двери.

BAR (1999)

Презентация BAR: Жак Вильнев, глава команды Крейг Поллок, Риккардо Зонта Фото: Sutton Images

Как пришла?

В конце 90-х доходы табачных кампаний были баснословными, а о жестких ограничивающих законах еще почти никто не слышал. Это и привело к появлению проекта British American Racing, движущей силой которого на деньги British American Tobacco стали чемпион Ф1 1997 года Жак Вильнев и его менеджер Крейг Поллок. Строить шасси наняли компанию Reynard – прежде ее машины выигрывали первую же гонку в каждом чемпионате, где стартовали. О поставке моторов договорились с Honda.

Строго говоря, команда BAR выкупила лицензию разорившейся Tyrrell – но все остальное включая базу, построила с нуля, потому ее можно с полным правом считать новой командой.

Сход: Оливье Панис, BAR 004 Honda, Гран При Австрии 2002 года Фото: Motorsport Images

Что получилось?

Магия Reynard не сработала – надежность в дебютном сезоне вообще оказалась феноменально низкой, и Вильнев впервые добрался до финиша только в 12-м Гран При. Но команда вышла жизнеспособной, и постепенно результаты стали расти. В 2004-м BAR уступила в Кубке конструкторов только безоговорочным фаворитам из Ferrari – и в компании Honda решили выкупить проект, чтобы сделать своим заводским.

Что было дальше? Японцы вскоре покинули Ф1, испугавшись раскатов финансового кризиса, и команду за 1 фунт купил ее бывший руководитель Росс Браун. А еще через год в свою очередь продал. Кому – рассказывать не требуется.

Stewart (1997)

Рубенс Баррикелло, Stewart Ford SF-1 Фото: Sutton Images

Как пришла?

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт очень рассчитывал, что его сын Пол тоже станет сильным пилотом. И даже создал для того команду в Формуле 3000 (тогдашнем аналоге Ф2). Но с детьми гениев, как известно, не все так просто. Между тем сам Джеки, имеющий обширные связи в бизнесе, договорился с Ford о пятилетней программе в Ф1 – поначалу во избежание репутационных рисков решено было выступать под именем Stewart Grand Prix.

Джеки Стюарт, руководитель Jaguar F1 Фото: Jaguar Racing

Что получилось?

В первом же сезоне Рубенс Баррикелло поднялся на подиум в залитом дождем Монако, а к исходу третьего Джонни Херберт выиграл на «Нюрбургринге». Это окончательно убедило Ford, и Стюарт продолжил руководить проектом уже в темно-зеленой униформе Jaguar (на фото). А когда американский концерн, быстро наигравшись в Формулу 1, стал искать нового покупателя, на горизонте появился бизнесмен по имени Дитрих Матешиц. Это, впрочем, уже другая история…

Forti (1995)

Роберто Морено, Forti Corse Фото: Motorsport Images

Как пришла?

В середине 80-х новые команды появлялись в Ф1, как грибы после теплого дождя. Это были совсем небольшие проекты, руководимые энтузиастами, где зачастую работал один инженер да десяток механиков. Жизнеспособность таких команд была невысокой, и постепенно эта тенденция пошла на убыль. Последним примером стала итальянская Forti, попавшая в чемпионат на деньги бразильских спонсоров пилота Педро Диниса.

Авария Луки Бадоера, Forti FG01 95B Ford Фото: Малкольм Гриффитс / Motorsport Images

Что получилось?

Эпоха маленьких команд ушла безвозвратно. К тому же, у Forti была бесконечно слабая машина с механической (!) коробкой передач. На следующий год Динис нашел место получше, и судьба проекта была решена. Самому Гвидо Форти денег не хватило даже до конца второго сезона в Ф1.

Simtec и Pacific (1994)

Поль Бельмондо, Pacific PR01 Ilmor, 1994 год Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

Как пришли?

Истории двух команд оказались словно под копирку списаны у Forti (хотя, следуя хронологии, в действительности было наоборот). Большие амбиции, не подкрепленные финансами, толкнули двух боссов, Кита Уиггинза и Ника Уирта, попытать счастья в чемпионате мира.

Доменико Скиатарелла, Simtek S951 Ford, 1995 год Фото: Эрколе Коломбо

Что получилось?

Для обеих команд рубеж третьего сезона также оказался непреодолимым. Имя Simtec, кроме того, обрело печальную известность, когда за рулем этой машины в Имоле-94 за день до Сенны разбился Роланд Раценбергер. На Pacific, в свою очередь, в Формуле 1 выступал Поль Бельмондо – сын знаменитого французского киноактера.

Sauber (1993)

Юрки Ярвилехто, Sauber C12, 1993 год Фото: Motorsport Images

Как пришла?

После долгой и успешной истории в гонках на выносливость Петер Заубер решился дебютировать в Ф1. В отличие от других искателей счастья, швейцарец всегда отличался мудростью – и заручился поддержкой Mercedes, с которой чуть ранее побеждал в «Ле-Мане». В ту пору в штутгартском концерне всерьез раздумывали о полноценных выступлениях в Больших Призах, но решили поначалу ограничиться ролью поставщика моторов, что устроило обе стороны.

Гуанью Чжоу, мул Alfa Romeo Racing C39 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Что получилось?

Увидим 23 февраля, когда новая Alfa Romeo C42 выйдет на трассу в Барселоне, – а также 28 февраля, когда команда из Хинвиля проведет официальную презентацию. Кто знает, может, послужной список из одной победы и 27 подиумов получится пополнить уже в этом сезоне.