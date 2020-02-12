«Дырявый нос». Что сразу бросается в глаза при взгляде на Red Bull RB16
Поделились
Комментарии
Команда показала всего один кадр со своей машиной 2020 года. И даже на нем нашлось нечто весьма любопытное
Хотя в целом RB16 весьма похожа на модель 2019 года, даже беглый осмотр позволяет выявить одно заметное отличие. На кончике носового обтекателя конструкторы из Милтон-Кинса создали элементы сложной формы с множеством отверстий для протекания воздушных потоков.
В 2019-м на RB15 команда использовала отверстие в кончике обтекателя, то открывая, то вновь закрывая его по ходу чемпионата. На этот раз идея получила развитие: теперь для протекания воздуха есть еще больше каналов, позволяющих направить поток под днище.
Кроме того, сам носовой обтекатель у RB16 невероятно узкий, а под ним хорошо видны аэродинамические элементы, явно родственные фирменным «бивням» Mercedes.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
«Дырявый нос». Что сразу бросается в глаза при взгляде на Red Bull RB16
Поделились
Комментарии
База данных
9 сент. - 11 сент.
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Воскресенье
|
пн 1 дек.
вт 2 дек.
|
16:07
00:49
|
|Воскресенье, гонка
|
пн 1 дек.
вт 2 дек.
|
16:07
00:49
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
Слайд-шоу