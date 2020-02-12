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«Дырявый нос». Что сразу бросается в глаза при взгляде на Red Bull RB16

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Комментарии
«Дырявый нос». Что сразу бросается в глаза при взгляде на Red Bull RB16
Автор:
, Ответственный редактор
12 февр. 2020 г., 10:02

Команда показала всего один кадр со своей машиной 2020 года. И даже на нем нашлось нечто весьма любопытное

Хотя в целом RB16 весьма похожа на модель 2019 года, даже беглый осмотр позволяет выявить одно заметное отличие. На кончике носового обтекателя конструкторы из Милтон-Кинса создали элементы сложной формы с множеством отверстий для протекания воздушных потоков. 

В 2019-м на RB15 команда использовала отверстие в кончике обтекателя, то открывая, то вновь закрывая его по ходу чемпионата. На этот раз идея получила развитие: теперь для протекания воздуха есть еще больше каналов, позволяющих направить поток под днище.

Кроме того, сам носовой обтекатель у RB16 невероятно узкий, а под ним хорошо видны аэродинамические элементы, явно родственные фирменным «бивням» Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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