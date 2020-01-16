Дворец на трассе? В Ханое построили необычное здание боксов

Работы на трассе продолжаются с марта 2019 года в преддверии гонки, которая пройдет 5 апреля в новом сезоне. Изображения 300-метрового здания боксов, завершение работ над которым стало важной вехой в подготовке к Гран При, были опубликованы устроителями гонки.

«Потрясающий дизайн здания боксов, которое является центром трассы Формулы 1, был вдохновлен знаменитой Ханойской цитаделью Тханг Лонг, а также Павильоном созвездия литературы, символом Ханоя, представляющим долгую историю и сильное культурное наследие этой гордой нации», – говорится в заявлении представителей Гран При.

В трехэтажном здании будут размещаться все боксы команд, центр управления гонками и зоны для VIP-гостей.

Слайдер Список Здание боксов трассы в Ханое 1 / 4 Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation Здание боксов трассы в Ханое 2 / 4 Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation Здание боксов трассы в Ханое 3 / 4 Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation Здание боксов трассы в Ханое 4 / 4 Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation

Дебютный Гран При Вьетнама пройдет 3-5 апреля.