Дворец на трассе? В Ханое построили необычное здание боксов
Промоутеры Гран При Вьетнама показали фотографии построенного здания боксов на новой трассе. Основные работы на автодроме планируется завершить к концу января.
Работы на трассе продолжаются с марта 2019 года в преддверии гонки, которая пройдет 5 апреля в новом сезоне. Изображения 300-метрового здания боксов, завершение работ над которым стало важной вехой в подготовке к Гран При, были опубликованы устроителями гонки.
«Потрясающий дизайн здания боксов, которое является центром трассы Формулы 1, был вдохновлен знаменитой Ханойской цитаделью Тханг Лонг, а также Павильоном созвездия литературы, символом Ханоя, представляющим долгую историю и сильное культурное наследие этой гордой нации», – говорится в заявлении представителей Гран При.
В трехэтажном здании будут размещаться все боксы команд, центр управления гонками и зоны для VIP-гостей.
Здание боксов трассы в Ханое
Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation
Здание боксов трассы в Ханое
Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation
Здание боксов трассы в Ханое
Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation
Здание боксов трассы в Ханое
Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation
Дебютный Гран При Вьетнама пройдет 3-5 апреля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Вьетнама Билеты
|Автор
|Денис Буденков
Дворец на трассе? В Ханое построили необычное здание боксов
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