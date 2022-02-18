Двое из FIA. Кто будет судить в Формуле 1 вместо Маси

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По ходу минувшего сезона Ф1 судейство не раз вызывало нарекание, а события финала в Абу-Даби переполнили чашу терпения: под волной критики FIA вынуждена была действовать, запустив по указанию нового президента Мохаммеда Бин Сулайема расследование в отношении руководителя гонок Майкла Маси .

По его итогам австралиец был смещен со своего поста – вместо него судейством на Гран При будут руководить Эдуарду Фрейташ из WEC и работавший прежде в DTM Нильс Виттих. Обоим станет помогать ветеран Херби Блэш, который долгое время был правой рукой прежнего руководителя гонок Ф1 Чарли Уайтинга, а с 2016-го, после смерти того, стал консультантом Yamaha в мировом Супербайке.

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FIA анонсировала и другие изменения: использование системы видеоповторов при вынесении решений, отказ от трансляции радиопереговоров с дирекцией гонки в прямом эфире и пересмотр процедуры возвращения отстающих на круг пилотов перед рестартом.

Однако главными, безусловно, стали кадровые решения. Имена Фрейташа и Виттиха не слишком известны болельщикам – давайте попробуем исправить это упущение.

Эдуарду Фрейташ (слева) уже долгое время работает руководителем гонок в «Ле-Мане» и марафонских чемпионатах

Эдуарду Фрейташ

Португалец, как и Чарли Уайтинг в свое время, начинал карьеру в мире гонок простым механиком. Сначала он работал в мотокроссе, а с 1979 года перешел в картинговые соревнования.

Затем он стал линейным судьей, после чего быстро продвинулся до руководителя картинговых гонок. С 2002 года Фрейташ начал руководить соревнованиями на трассе «Эшторил», и тогда же – временно – ему поручили возглавить судейство в гонках FIA GT и европейского Туринга. Однако нет ничего более постоянного, чем временное: Эдуарду занимал эти должности до 2009 года.

Заработав за это время авторитет, Фрейташ получил от FIA назначение в новый чемпионат мира GT1, а с 2012-го – в марафонские гонки WEC. Эдуарду руководил всеми этапами WEC на протяжении десяти лет, включая и суточные гонки в Ле-Мане. Сейчас он, кроме того, работает в Европейской и Азиатской сериях Ле-Ман.

Нильс Виттих

Немец оставался руководителем гонок в DTM до конца 2021 года, а с нынешнего сезона планировал полноценный переход в Ф1 на должность заместителя Майкла Маси.

Прежде Виттих периодически уже работал на Гран При – он был главным судьей в Формуле 2 и Формуле 3, а также ассистировал руководителю гонок Ф1.

Нильс Виттих (справа) talks to Lucas Auer Фото: Gruppe C GmbH

Почему FIA вообще решила заменить Маси?

Новый президент Бин Сулайем сразу после вступления в должность дал понять, что вопрос расследования событий в Абу-Даби имеет для него первостепенное значение, хотя делать все следует без спешки.

Он лично объявил об отстранении австралийца, назвав главной причиной решение вернуть в лидирующий круг в преддверии рестарта не всех отстающих гонщиков, а лишь тех пятерых, кто разделял на трассе двух претендентов на титул, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Такая процедура противоречит той практике, которая сложилась во время предыдущих рестартов. Тогда команду обгонять получали или все круговые, или вообще никто. Кроме того, рестарт в Абу-Даби дали еще до того, как отстающие нагнали пелотон – хотя требование об этом прямо прописано в правилах. Понятно, что если бы круговым позволили настичь караван машин, никакого рестарта не было бы – и титул получил бы Льюис.

После анализа всего случившегося Бин Сулайем счел необходимым заменить Маси – и теперь задачи руководителя гонки будут по очереди выполнять Фрейташ и Виттих.

Знакомы ли они с порядками Ф1?

Фрейташ никогда прежде не работал непосредственно в Формуле 1. Однако он активно сотрудничал с Маси, а до того и с Уайтингом, в рамках различных конференций FIA и семинаров для руководителей гонок. Один из таких прошел в рамках Гран При Португалии 2020 года в Портимане.

Виттих, как мы уже отмечали, регулярно появлялся в разном качестве на уик-эндах Гран При, а кроме того готовился к постоянной работе в дирекции гонок Ф1 с 2022 года.

Майкл Маси, руководитель гонок Ф1 Photo by: Джерри Андре / Motorsport Images

Как объявленные перестановки скажутся на Формуле 1?

Новые судьи приступят к работе уже на первых тестах 23-25 февраля в Барселоне. Там же у пункта управления гонками появятся удаленные помощники в виртуальном формате. Они будут постоянно на связи и готовы помочь с любым вопросом спортивных правил.

Прямое общение по радио между командами и судьями останется, но он каждого коллектива вести его сможет один заранее известный представитель – как правило, тим-менеджер или спортивный директор, – и эти переговоры точно не будут выводиться в общедоступный эфир.

Процедура возвращения круговых, которая понадобится не раньше первой гонки в Бахрейне, будет пересмотрена и представлена на утверждение к следующему заседанию Всемирного совета FIA. Пока нет даже примерных контуров того, какой станет новая практика.

Что будет с Маси?

Майклу предложили новый пост в FIA – точно известно, что он никак не будет связан с руководством гонками Ф1. Есть основания полагать, что австралийцу поручат что-то, связанное с безопасностью. Можно говорить, что по сути это почетная пенсия.