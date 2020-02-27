Двигатель Хэмилтона выключился посреди тестов. Заезды остановили

У действующего чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона отключился мотор. Это произошло в тот момент, когда пилот Mercedes AMG находился на длинной серии кругов.

Британец сел за руль автомобиля W11 во второй половине дня: утром эту машину испытывал его партнер по команде Валттери Боттас. У финна не возникало видимых технических проблем. После того, как Хэмилтон сменил напарника, болид проехал 14 кругов. Льюис ехал в невысоком темпе, проигрывая лучшему результату дня по 6-7 секунд с круга.

Когда шестикратный чемпион мира ехал по трассе в Барселоне на шинах С3, силовая установка его Mercedes W11 внезапно перестала работать. Хэмилтон успел съехать с дороги и свернуть на обочину по инерции. Тесты сразу же остановили красным флагом.

Motorsport.com ведет текстовую трансляцию коллективных тестов Формулы 1 в Испании.