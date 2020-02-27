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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

Двигатель Хэмилтона выключился посреди тестов. Заезды остановили

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Двигатель Хэмилтона выключился посреди тестов. Заезды остановили
Автор:
, шеф-редактор
27 февр. 2020 г., 14:43

Автомобиль Льюиса Хэмилтона остановился на трассе во время симуляции гонки. Действующий чемпион мира успел проехать 14 кругов, когда его мотор перестал работать

У действующего чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона отключился мотор. Это произошло в тот момент, когда пилот Mercedes AMG находился на длинной серии кругов.

Британец сел за руль автомобиля W11 во второй половине дня: утром эту машину испытывал его партнер по команде Валттери Боттас. У финна не возникало видимых технических проблем. После того, как Хэмилтон сменил напарника, болид проехал 14 кругов. Льюис ехал в невысоком темпе, проигрывая лучшему результату дня по 6-7 секунд с круга.

Когда шестикратный чемпион мира ехал по трассе в Барселоне на шинах С3, силовая установка его Mercedes W11 внезапно перестала работать. Хэмилтон успел съехать с дороги и свернуть на обочину по инерции. Тесты сразу же остановили красным флагом.

Motorsport.com ведет текстовую трансляцию коллективных тестов Формулы 1 в Испании.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Четверг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Антон Погорельский

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