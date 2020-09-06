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Формула 1 / Гран При Италии / Аналитика

Две удачи и помощь Кими. Как Гасли смог выиграть в Монце

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Две удачи и помощь Кими. Как Гасли смог выиграть в Монце
Автор:
, редактор

По шагам разбираем самую неожиданную победу последних лет

Победа Пьера Гасли на Гран При Италии стала главной сенсацией Формулы 1 как минимум с 2012 года, когда в Испании неожиданно победил Пастор Мальдонадо. Но венесуэлец хотя бы стартовал с Поула, а француз – с десятого места.

В безумии гонки в Монце мы проследили за тем, как пилот AlphaTauri прорвался к победе.

Оборонительный старт

На старте Пьер проиграл одну позицию, пропустив вперед Эстебана Окона, однако вернул ее за счет проблем у Алекса Элбона. Гасли остался 10-м и дальше сохранял позицию: он был медленнее стартовавшего сзади Даниила Квята, о чем россиянин сообщал команде. 

Однако, никакой командной тактики применено не было, а самостоятельно пройти напарника Квят не смог. Поэтому до пит-стопа на 18-м круге Пьер так и ехал 10-м.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Не было бы счастья

Сразу после пит-стопа Гасли казалось, что его гонка испорчена: именно в тот момент на трассе остановился Кевин Магнуссен и с пит-лейна выехала машина безопасности. Вроде бы, в этот момент все соперники должны были получить бесплатные пит-стопы и подвинуть Пьера... Ан нет! 

Маршалы решили оттолкать сломавшийся Haas в боксы, и для этого закрыли пит-лейн. За три круга, которые прошли до его открытия, пелотон собрался позади машины безопасности. И пока все соперники дружно меняли шины, Гасли со свежей резиной вышел аж на третье место. 

Из боксов он выезжал 16-м. Плюс 13 позиций за счет раннего пит-стопа, который мог и испортить всю гонку – феноменальная удача! 

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Триумфальный рестарт

За тот короткий отрезок, который прошел с момента отъезда Бернда Майландера с трассы, и до того, как Шарль Леклер протаранил ограждение, позиция Гасли никак не поменялась. А вот красный флаг был для него в минус.

Все из-за Лэнса Стролла – канадец к моменту аварии Леклера вообще не бывал в боксах и ехал вторым. Именно он оказался теневым лидером после того, как Хэмилтон получил штраф стоп-энд-гоу за заезд на закрытый пит-лейн. Красные флаги позволили Строллу сменить шины безо всякого пит-стопа. 

Однако, на рестарте Гасли совершил самый важный маневр дня: прошел Racing Point. Стролл вообше рестарт провалил, пропустив заодно и пару Alfa Romeo с Сайнсом. А Пьер вырвался на второе место, которое уже к концу круга стало первым – Льюис уехал отбывать наказание.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 и Лэнс Стролл, Racing Point RP20 после рестарта

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 и Лэнс Стролл, Racing Point RP20 после рестарта

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Шлагбаум Райкконена

Пьеру второй раз невероятно повезло – на этот раз с расстановкой. Между ним и более быстрыми машинами оказался затор в виде двух Alfa Romeo. При этом, получившего штраф Антонио Джовинацци до последнего не зазывали в боксы – то ли хотели покрасоваться двумя машинами в тройке, то ли помогали своим соотечественникам.

Но Антонио-то в боксы все же уехал. А вот Кими Райкконен остался на трассе. На преодоление этого препятствия у Карлоса Сайнса ушло шесть кругов с момента рестарта. За это время Гасли сумел создать четырехсекундный отрыв, которого в итоге хватило для победы. 

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, drinks his champagne

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, drinks his champagne

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Оборонительный финиш

Несмотря на заслон из Alfa Romeo и все старания AlphaTauri, к последнему кругу Сайнс все-таки догнал Гасли и въехал к нему в зону DRS. Пьер всерьез рисковал упустить победу на последнем круге: McLaren и так был быстрее, а тут еще слипстрим да открытое крыло!

Однако, Гасли так рвался к победе, что ни разу не позволил Сайнсу выйти на настоящую борьбу бок о бок. Пожалуй, еще круг, и победу бы праздновали в McLaren. Но еще круга у Карлоса не было. 

Гасли стал вторым победителем Гран При в истории команды из Фаэнцы. Первым за 23 года победителем из Франции. И самым неожиданным триумфатором эры гибридных моторов. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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