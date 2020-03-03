«Две секунды она не даст». Вольф призвал не переоценивать DAS

На предсезонных тестах Формулы 1 в Барселоне Mercedes удивила всех новой системой двойного руления DAS, которая позволяет пилотам менять развал колес во время движения. Некоторые эксперты считают, что инновация способна дать немецкой команде решающее преимущество в борьбе за титул в 2020 году. Однако руководитель Mercedes Тото Вольф призвал не переоценивать выгоду от использования DAS.

«Мы пока не хотим рассказывать об этой системе лишнего, – сказал Вольф в интервью Bild am Sonntag. – Но те, кто думает, что она даст нам две секунды с круга, не правы. Это одна из многих инноваций на нашей машине. В конечном итоге решающую роль играет вся машина в целом».

Отметим, что Льюис Хэмилтон после тестов заявил, что пока не очень часто использует DAS, и не знает, изменится ли это по ходу сезона.