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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

«Две очень важные недели». Мазепин рассказал о подготовке к этапу в Имоле

Автор:
, Ответственный редактор

После неудачи на дебютном Гран При Бахрейна россиянин попробует исправить впечатление о себе на этапе в этот уик-энд

«Две очень важные недели». Мазепин рассказал о подготовке к этапу в Имоле

После этапа в Бахрейне Никита Мазепин оказался под шквалом критики. Допустив нескольких ошибок в тренировках и квалификации, москвич не продержался в гонке и одного круга, разбив машину вскоре после старта. 

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После трех недель перерыва Формула 1 продолжит сезон в итальянской Имоле. По словам Мазепина, он использовал время между гонками, чтобы как можно лучше подготовиться к Гран При, в том числе в психологическом плане. 

«Лично для меня две прошедшие недели были очень важны, – приводит слова гонщика онлайн-издание F1Only. – Я постарался оставить в прошлом тот уик-энд, но при этом понять, в чем мне нужно прибавлять в первую очередь. Понятно, что у новичка тут всегда очень много работы. 

Было очень здорово вернуться домой и увидеться с близкими. У нас будет напряженный график в этом году, так что эти две недели были очень важными». 

Говоря о трассе в Имоле, Никита рассказал, что уже выступал на ней, но это было уже давно: «Я гонялся там в 2016 году на этапе Формулы 3. Это трасса старой школы, а гонки так всегда проходят под знаком воспоминаний об Айртоне Сенне. 

Понятно, что выступать там на машине Ф1 – это совсем другая история, но я очень жду возвращения за руль». 

Он добавил, что освежил в памяти трассу Энцо и Дино Феррари на симуляторе: «Это было очень важно, так как я не гонялся там пять лет. На этом этапе будет очень важна квалификация, так как в гонке возможностей для обгона совсем мало. 

Потому я настраиваюсь атаковать и провести сильную квалификацию. Будет важно с первой же минуты этапа найти верный ритм, это ключевой фактор всего уик-энда».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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