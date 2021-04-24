Две гонки в США – это много? В McLaren предложили сделать три

Недавно было объявлено о проведении Гран При Майами Формулы 1 с 2022 года. При этом босс Ф1 Стефано Доменикали заверил, что эта гонка не будет заменять Гран При США в Остине, а будет проходить вместе с ней.

Однако босс McLaren Зак Браун считает, что и этого недостаточно для охвата американского рынка. По его мнению, Ф1 нужно вернуться на трассу в Индианаполисе, где гонки не проходили с 2007 года.

«Я сказал президенту Ф1 Стефано Доменикали, что в Индианаполисе должен быть Гран При, – цитирует Брауна Speed Week. – В одном месте гонка могла бы проходить каждый год, а два других могли бы чередоваться.

Так мы обрабатывали бы сразу три рынка. Мне кажется, гонка в Майами должна быть ежегодной, а Остин и Индианаполис могут чередоваться. По-моему, так все выиграют».