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Формула 1 / Новость

Две гонки в США – это много? В McLaren предложили сделать три

Автор:
, редактор

Остина и Майами Заку Брауну мало

Две гонки в США – это много? В McLaren предложили сделать три

Недавно было объявлено о проведении Гран При Майами Формулы 1 с 2022 года. При этом босс Ф1 Стефано Доменикали заверил, что эта гонка не будет заменять Гран При США в Остине, а будет проходить вместе с ней. 

Однако босс McLaren Зак Браун считает, что и этого недостаточно для охвата американского рынка. По его мнению, Ф1 нужно вернуться на трассу в Индианаполисе, где гонки не проходили с 2007 года. 

«Я сказал президенту Ф1 Стефано Доменикали, что в Индианаполисе должен быть Гран При, – цитирует Брауна Speed Week. – В одном месте гонка могла бы проходить каждый год, а два других могли бы чередоваться. 

Так мы обрабатывали бы сразу три рынка. Мне кажется, гонка в Майами должна быть ежегодной, а Остин и Индианаполис могут чередоваться. По-моему, так все выиграют».

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Боттас не повредил силовую установку в аварии

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Боттас не повредил силовую установку в аварии
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Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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