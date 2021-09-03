Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

Пилоты команды Ferrari показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Нидерландов. Протокол сессии возглавил Шарль Леклер, чей лучший круг оказался на 0,154 секунды, чем у второго пилота итальянской команды, Карлоса Сайнса.

Тренировка дважды прерывалась красными флагами. Вскоре после начала заезда на трассе из-за неких проблем с силовой установкой остановился Льюис Хэмилтон. А вскоре после экватора сессии в гравии оказался болид Никиты Мазепина – россиянин потерял контроль над машиной на подходе к 11-му повороту. В отличие от первой практики, когда эвакуация автомобиля Себастьяна Феттеля заняла 37 минут, на этот раз все процедуры проводились оперативно.

Так или иначе, одним из пострадавших из-за вылета Мазепина стал Макс Ферстаппен, который в этот момент совершал быстрый круг на свежих мягких шинах. Сам россиянин, который первую половину сессии провел на покрышках Medium, к моменту своей ошибки успел показать время на мягких шинах. Оно обеспечило пилоту Haas 19-е время в итоговом протоколе, в двух десятых секунды от своего напарника Мика Шумахера и примерно в двух секундах от лучшего времени уик-энда.

Большинство пилотов (включая Мазепина и гонщиков топ-команд) провели первую часть тренировки на шинах состава Medium, а вторую – на мягких шинах.