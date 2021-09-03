Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке Следующая / Хэмилтона в Зандфорте поддержали с помощью самолета
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

Во второй раз подряд самым заметным событием по ходу заезда стала поломка одного из автомобилей

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

Пилоты команды Ferrari показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Нидерландов. Протокол сессии возглавил Шарль Леклер, чей лучший круг оказался на 0,154 секунды, чем у второго пилота итальянской команды, Карлоса Сайнса.

Тренировка дважды прерывалась красными флагами. Вскоре после начала заезда на трассе из-за неких проблем с силовой установкой остановился Льюис Хэмилтон. А вскоре после экватора сессии в гравии оказался болид Никиты Мазепина – россиянин потерял контроль над машиной на подходе к 11-му повороту. В отличие от первой практики, когда эвакуация автомобиля Себастьяна Феттеля заняла 37 минут, на этот раз все процедуры проводились оперативно.

 

Так или иначе, одним из пострадавших из-за вылета Мазепина стал Макс Ферстаппен, который в этот момент совершал быстрый круг на свежих мягких шинах. Сам россиянин, который первую половину сессии провел на покрышках Medium, к моменту своей ошибки успел показать время на мягких шинах. Оно обеспечило пилоту Haas 19-е время в итоговом протоколе, в двух десятых секунды от своего напарника Мика Шумахера и примерно в двух секундах от лучшего времени уик-энда.

Большинство пилотов (включая Мазепина и гонщиков топ-команд) провели первую часть тренировки на шинах состава Medium, а вторую – на мягких шинах. 

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 29    
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 28 0.154 0.154
3 France Эстебан Окон Alpine 33 0.172 0.018
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 33 0.230 0.058
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 28 0.362 0.132
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 30 0.378 0.016
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 29 0.560 0.182
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 27 0.586 0.026
9 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 30 0.776 0.190
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 24 0.811 0.035
11 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 3 1.009 0.198
12 Mexico Серхио Перес Red Bull 27 1.044 0.035
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri 31 1.194 0.150
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 29 1.234 0.040
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren 25 1.255 0.021
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 31 1.304 0.049
17 Germany Мик Шумахер Haas 31 1.705 0.401
18 Canada Николя Латифи Williams 27 1.708 0.003
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 12 1.933 0.225
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 30 1.953 0.020
Полные результаты

Поделились
Комментарии
Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке

Предыдущая новость

Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке

Следующая новость

Хэмилтона в Зандфорте поддержали с помощью самолета

Хэмилтона в Зандфорте поддержали с помощью самолета
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

3 ч
2
Формула 1

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

1 дн
3
Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

22 мин
4
Формула 1

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

6 ч
5
Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

40 мин
Самое важное:
Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

22мин
Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

40мин
Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон
Формула 1

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

58мин
Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации
Формула 1

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

1 ч
Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа
Формула 1

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Самое читаемое Сегодня

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался
Формула 1 Формула 1

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер
Формула 1 Формула 1

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли
Формула 1 Формула 1

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1 Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа

Хэмилтон поблагодарил Боттаса за работу в пятницу
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон поблагодарил Боттаса за работу в пятницу

Ферстаппен: Мой круг не показал реального темпа Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Мой круг не показал реального темпа Red Bull

Самое важное:

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1 Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон
Формула 1 Формула 1

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.