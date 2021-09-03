Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался
Во второй раз подряд самым заметным событием по ходу заезда стала поломка одного из автомобилей
Пилоты команды Ferrari показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Нидерландов. Протокол сессии возглавил Шарль Леклер, чей лучший круг оказался на 0,154 секунды, чем у второго пилота итальянской команды, Карлоса Сайнса.
Тренировка дважды прерывалась красными флагами. Вскоре после начала заезда на трассе из-за неких проблем с силовой установкой остановился Льюис Хэмилтон. А вскоре после экватора сессии в гравии оказался болид Никиты Мазепина – россиянин потерял контроль над машиной на подходе к 11-му повороту. В отличие от первой практики, когда эвакуация автомобиля Себастьяна Феттеля заняла 37 минут, на этот раз все процедуры проводились оперативно.
Так или иначе, одним из пострадавших из-за вылета Мазепина стал Макс Ферстаппен, который в этот момент совершал быстрый круг на свежих мягких шинах. Сам россиянин, который первую половину сессии провел на покрышках Medium, к моменту своей ошибки успел показать время на мягких шинах. Оно обеспечило пилоту Haas 19-е время в итоговом протоколе, в двух десятых секунды от своего напарника Мика Шумахера и примерно в двух секундах от лучшего времени уик-энда.
Большинство пилотов (включая Мазепина и гонщиков топ-команд) провели первую часть тренировки на шинах состава Medium, а вторую – на мягких шинах.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|29
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|28
|0.154
|0.154
|3
|Эстебан Окон
|Alpine
|33
|0.172
|0.018
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|33
|0.230
|0.058
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|28
|0.362
|0.132
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|30
|0.378
|0.016
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|29
|0.560
|0.182
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|27
|0.586
|0.026
|9
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|30
|0.776
|0.190
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|24
|0.811
|0.035
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|3
|1.009
|0.198
|12
|Серхио Перес
|Red Bull
|27
|1.044
|0.035
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|31
|1.194
|0.150
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|29
|1.234
|0.040
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|25
|1.255
|0.021
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|31
|1.304
|0.049
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|31
|1.705
|0.401
|18
|Николя Латифи
|Williams
|27
|1.708
|0.003
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|12
|1.933
|0.225
|20
|Джордж Расселл
|Williams
|30
|1.953
|0.020
|Полные результаты
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