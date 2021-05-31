Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако

Недавний Гран При Монако сложился для действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из рук вон плохо. Отсутствие прогресса при работе с настройками по ходу тренировок, неудачная квалификация, проигрыш по тактике с потерей позиций в гонке – и в итоге финиш на 7-м месте после четырех подряд этапов которые британец закончил на первом или втором. Что же пошло не так?

Прежде всего, стоит вспомнить, что Mercedes год за годом строит длинные по меркам Ф1 машины – чтобы увеличивая площадь днища, повысить уровень прижимной силы (Red Bull добивается того же, увеличивая угол атаки днища – поэтому ее автомобили короче). А если искать трассу, на которой длиннобазная машина будет доставлять команде наибольшее количество проблем – такой как раз будет Монако с ее тесными медленными поворотами.

Это отнюдь не приговор. И, к примеру, два года назад (в прошлом году гонка в Монако не проводилась) Льюис весьма уверенно (ставший третьим Ферстаппен отстал на полсекунды) завоевал поул, а потом без особых проблем довел дело до победы. Однако, так или иначе, риск возникновения каких-либо неприятностей в случае с длиннобазной машиной выше - а если с одной и той же проблемой столкнутся все команды, владельцам длиннобазных болидов будет сложнее эту проблему решать.

Неудивительно, что над адаптацией к условиям Монако (в особенности – к прохождению таких поворотов как Фэйрмонт и Раскасс) конструкторы длиннобазных автомобилей работают гораздо активнее. Вот и на этот раз специально для средиземноморского Гран При специалисты Mercedes разработали несколько новых деталей.

Сравнение передней подвески Mercedes W12 для Монако (слева) со стандартным вариантом Фото: Giorgio Piola

На первом рисунке Джорджо Пиолы можно увидеть, насколько сильно от стандартного варианта отличались рулевые тяги болида W12. Доработанная конфигурация внешнего конца тяги и ее крепления к поворотному кулаку обеспечила узлу дополнительную прочность. В расчете как на неровный асфальт городской трассы, так и на возможные контакты с отбойниками.

При этом новой, более массивной с внешнего конца тяге потребовался и новый, увеличенный в размерах кожух. Что привело к необходимости переконфигурировать систему передних тормозных воздуховодов.

Не секрет, что воздух, обтекающий тормозные диски и нагревающийся при контакте с ними, команды активно используют для повышения температуры передних шин. Судя по всему, новая конфигурация воздуховодов привела к заметному ослаблению эффективности этого процесса. Грубо говоря, та же самая схема прогрева шин, которая на других трассах позволяла нагреть резину до нужной температуры в нужный момент – к примеру, к началу быстрого квалификационного круга, – в Монако этого результата не обеспечивала. Наверняка проблему усугубила погода: в субботу на трассе было заметно прохладнее, чем в пятницу.

Стоит вспомнить, что после квалификации Хэмилтон говорил о неком неудачном выборе, который команда сделала по ходу тренировок – а Тото Вольф позже сообщил, что вопрос, о котором шла речь, был связан именно с прогревом шин. Может быть, Льюис как раз предлагал вернуться к привычному варианту конфигурации рулевых тяг и воздуховодов?

Сравнение передней подвески Mercedes W12 для Монако (слева) со стандартным вариантом Фото: Giorgio Piola

В полной мере прочувствовав проблему только на субботней тренировке, команда располагала не особо большим набором вариантов для исправления ситуации. Установка стандартных деталей была связана с серьезными рисками, так как на машине в такой конфигурации пилоты по ходу уик-энда не ездили. Для экспериментов с настройками квалификация – тоже не самый подходящий момент.

В результате каждому из пилотов Mercedes пришлось разбираться с проблемой самостоятельно, что лучше получилось у Валттери Боттаса. В то время как Хэмилтон смог показать только 7-й результат. В гонке же британец во время волны пит-стопов потерял сразу 2 позиции и, таким образом, не смог улучшить стартовой позицию – даже несмотря при отсутствии на старте Леклера и сходе Боттаса.

Неудача в Монако привела к потере Хэмилтоном и Mercedes лидерства в личном зачете и Кубке конструкторов. Однако даже на этом фоне вряд ли кто-то всерьез ждет от чемпионской команды нового провала на гонке в Баку. И вот еще один аргумент в пользу этого: к этапу в столице Азербайджана на болиды W12 вернутся привычные рулевые тяги и тормозные воздуховоды.