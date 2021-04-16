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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Дважды улетел, разбил машину, обогнал напарника. Мазепин ярко начал этап в Имоле

Российский пилот говорил, что оставил позади сложности Бахрейна, сделав из них выводы. Но стоило ему вновь сесть за руль, проблемы продолжились...

Дважды улетел, разбил машину, обогнал напарника. Мазепин ярко начал этап в Имоле

Первая тренировка Гран При Эмилии-Романьи началась с разворота Никиты Мазепина. Российский гонщик Haas потерял управление и закрутился на выходе из финального поворота. 

 

Ему удалось продолжить работу на трассе, однако на последних минутах сессии в этом же месте москвич ошибся вновь – на этот раз его машину бросило вправо, и она ударилась об ограждение. Половина переднего крыла отломилась, и Haas замерла задом наперед на въезде в боксы. 

Судьям пришлось досрочно остановить сессию красными флагами – при этом по чистой скорости Мазепин оказался на 0,7 быстрее своего напарника Мика Шумахера. Кроме того, оба пилота Haas опередили еще одного новичка этого сезона Юки Цуноду.

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Первая тренировка
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team

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