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Формула 1 / Избранное

Два великих фотографа Ф1 выбрали свои самые лучшие кадры

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31 мар. 2020 г., 08:30

Motorsport.com сделал двух легендарных фотографов Ф1 героями документального фильма «Бесценное наследие» и спросил у них, какой единственный сделанный ими на гонках Ф1 снимок они взяли бы с собой на необитаемый остров

Майкл Ти работал на автоспортивных соревнованиях со времен первой гонки Ф1 в Сильверстоуне в 1950 году – и до середины восьмидесятых годов. Сын Майкла, Стивен, начал карьеру на Гран При Сан-Марино 1984 года и работает до сих пор. Нет ни единого пилота Ф1, кто не попал бы в объективы этих двух фотографов – от великих чемпионов вроде Фанхио и Сенны до аутсайдеров, стартовавших в Ф1 один или два раза.

Отец и сын работали по-разному: Майкл снимал на 35-миллиметровую камеру и использовал пленку, в то время как Стивен сейчас пользуется продвинутыми цифровыми фотоаппаратами. Но основы гоночной фотографии остались прежними. Прежде всего – надо оказаться в нужном месте в нужное время и суметь увидеть нечто, что никто больше увидеть не сумеет.

«Это по-прежнему искусство, ведь надо быть хорошим фотографом, – говорит Стивен. – Надо тщательно выбирать место и момент съемки. И уметь выстроить кадр в голове, прежде чем снять его. Сейчас все происходит гораздо быстрее – и ты можешь сразу увидеть, какой кадр сделал. Не надо делать так много попыток, как раньше – но все по-прежнему непросто.

Многое зависит от удачи – сложно предположить, когда что произойдет. И в итоге надо просто быть готовым в любой момент сделать хороший кадр. Но, конечно, надо изначально выбирать место, где наиболее высока вероятность решающего обгона или какого-то инцидента».

Так какие же кадры Майкл и Стивен выбрали как любимые?

Майкл Ти: «Думаю, моя любимая – с Фанхио в Руане в 1957 году. Дело не только в том, что здесь машина идет в заносе на скорости километров в 200 в час – хотя и это, мягко говоря, впечатляет. Поскольку трасса вписана в холмистую местность, с одной стороны тут чуть ли не отвесная стена, а с другой – 10-метровый обрыв.

И только представьте: мчать так, зная, что при потере контроля над машиной очень легко погибнуть… В какой-то момент ты понимаешь, что для этого мало водительского мастерства. Надо быть еще и чрезвычайно храбрым и всерьез верить в себя».

 

Фото: Michael Tee / Motorsport Images

Стивен Ти: «Гран При Португалии 1985 года. Айртон Сенна только что выиграл свою первую гонку в Ф1, а я смог заснять момент его въезда в закрытый парк. Очень удачно взяв в кадр руководившего командой Питера Уорра».

 

Фото: Motorsport Images

Снимки, сделанные Майклом и Стивеном Ти, их коллегами по агентству LAT и такими известными фотографами, как Райнер Шлегельмильх, Эрколе Коломбо, Джорджо Пиола и представителями агентства Sutton Images, входят в базу сервиса Motorsport Images. Эта, самая большая в мире коллекция гоночных фотографий насчитывает 26 миллионов снимков, первые из которых сделаны в 1895 году. База постоянно пополняется и представляет собой отражение продолжающейся истории мирового автоспорта.

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