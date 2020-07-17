Несмотря на строгие меры контроля, использование «принципа пузырей» и проведение Гран При при пустых трибунах Формуле 1 не удалось полностью защититься от вирусной эпидемии, которая продолжается на планете.

По ходу двух этапов в Австрии было сделано более 8 000 тестов, и по данным на прошлую пятницу, когда публикуются официальные отчеты, все они принесли отрицательный результат. Однако затем статистика оказалась нарушена.

«FIA и Формула 1 подтверждают, что с пятницы 10 июля по четверг 16 июля гонщикам, командам и персоналу были проведены 4 997 тестов на COVID-19, – гласит публикация. – И в двух случаях результат оказался положительным.

Эти люди не присутствовали в Австрии, они уже отстранены от работы и изолированы. Те, кто был с ними в тестом контакте, тоже установлен и изолирован. FIA и Формула 1 предоставляют эту информацию в целях гарантий честности и прозрачности происходящего.

Информация о личностях и их командах раскрыта не будут. FIA и Формула 1 продолжат публиковать данные каждые семь дней».

Это первый случай выявления коронавируса в паддоке после мартовской истории в Австралии, когда McLaren пришлось отказаться от выступлений после позитивных тестов своих сотрудников.

При принятии решения о старте сезона руководство Ф1 учитывало возможность подобного сценария, однако теперь все протоколы предстоит проверять на практике. Ранее спортивный директор Ф1 Росс Браун говорил, что отдельные случаев заражения едва ли получится избежать, но в силу принятых мер они не помешают ходу чемпионата.