Два сюрприза от Haas: чем удивила первая машина Ф1 2022 года

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Если вы считаете, что сегодня команда Haas представила только обновленную расцветку гоночных машин – то сильно ошибаетесь. Конечно, в момент начала предсезонных тестов (не говоря уже о Гран При Бахрейна, который откроет новый сезон) автомобиль VF-22 будет выглядеть совсем не так, как на обнародованных сегодня изображениях. Однако мы узнали о машине, на которой будут выступать Никита Мазепин и Мик Шумахер, не так и мало.

Сюрприз № 1. Базовые пропорции автомобиля

Мы привыкли, что задняя часть автомобиля Формулы 1 сужается по мере приближения к задней оси – не зря же зону перед задними колесами привычно cранивают с бутылкой из-под «Кока-Колы». Однако теперь, похоже, необходимость разместить под понтонами генерирующие прижимную силу каналы Вентури повысила требования к «стройности» болидов.

Haas VF-21 Фото: Haas F1 Team

Сравните вид сверху на прошлогодний болид и на автомобиль, который мы впервые увидели сегодня – и оцените, насколько более изящен VF-22.

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Но если бы этого можно было добиться путем простого уплотнения начинки заднего обтекателя – конструкторы Haas сделали бы это раньше, снизив таким способом аэродинамическое сопротивление и повысив скорость болидов на прямых. При разработке машины для нынешнего сезона ее «худобу» в задней части пришлось как-то компенсировать.

Во-первых, несложно заметить, что новая машина заметно раздалась вширь в районе кокпита. Представьте себе линию, которая будет параллельна продольной оси болида, но пройдет вдоль внутренней стороны заднего колеса – и обратите внимание, насколько сильно за эту линию выступает понтон у VF-21 и VF-22. Разница очевидна.

Haas VF-21 Фото: Haas F1 Team

Во-вторых, изменились и пропорции машины в целом: расстояние между кокпитом и задней осью у автомобиля этого года заметно больше, чем у прошлогоднего. При этом главный конструктор Симоне Реста, похоже, решил сделать колесную базу автомобиля меньше максимально допустимой правилами (3 600 мм) – и, таким образом, Мик Шумахер и Никита Мазепин теперь будут сидеть заметно ближе к передним колесам своих машин, чем это было в предыдущем сезоне.

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Раньше мы на основании информации из разных источников описали две концепции, между которыми конструкторам Ф1 пришлось делать выбор при начале работы над болидами 2022 года: длиннобазная машина с вытянутыми в длину понтонами – или короткобазная с очень компактными понтонами. Haas VF-22, при создании которого «сэкономили» колесную базу (а понтоны сделали высокими и короткими), прекрасно отвечает нашим представлениям о втором варианте. Правда, использования этого решения, которое требует особо тщательной работы в аэродинамической трубе, мы ждали скорее от более богатых коллективов с более мощным конструкторским штабом...

Сюрприз № 2. Компактные отверстия в понтонах

Среди прочего в технических требованиях на 2022 год прописано смещение на 60 мм вверх энергопоглощающих конусов, сберегающих пилота при боковом ударе (расположены эти конусы под прямым углом к продольной оси автомобиля). Благодаря этому командам было проще размещать под понтонами те самые каналы Вентури – однако одновременно это могло создать определенные сложности с размещением входных отверстий в понтонах.

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Однако у Haas таких сложностей вроде бы не возникло. Отверстия находятся в той же зоне, что и на VF-21 – выше рычагов подвески, где течет чистый, не испорченный завихрениями воздух. Однако площадь воздухозаборников выглядит заметно меньшей, чем на прошлогоднем болиде. Сложно делать далеко идущие выводы на основании пары изображений – но мы не удивимся, если в реальности размеры и конфигурация этой зоны понтонов окажутся другими. Или если на девственно чистой сейчас поверхности понтонов появятся разнообразные «жабры», позволяющие более эффективно отводить наружу нагревшийся при прохождении через радиаторы воздух.

Haas VF-21 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Мелочь № 1. Детали подвески

Бывший технический директор нескольких команд Ф1 Гэри Андерсон уже успел предположить, что детали передней подвески на изображениях VF-22 – по большому счету, нарисованная на скорую руку бутафория. И в реальности на автомобилях Haas (а также на Ferrari) запросто могут появиться тянущие штанги вместо увиденных нами сегодня толкающих.

Не будем спорить с уважаемым специалистом – тем более, что главное внимание хотим обратить не на штанги, а на рычаги подвески. Которые, может, и нарисованы на скорую руку – но находятся явно на своих местах. К примеру, верхний рычаг четко режет набегающий воздух на два потока: проходящий над рычагом направляется в упомянутые выше отверстия понтонов, а проходящий под рычагом – в каналы Вентури.

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Фото сверху демонстрирует, что команда как минимум не пошла на эксперименты в стиле Mercedes и Red Bull – когда нижний треугольный рычаг подвески переносится со своего традиционного места перед полуосью в пространство за ней. Хотя в рамках новых техтребованиях традиционная зона размещения этой детали стала еще более важной – ведь каналы Вентури находятся в непосредственной близости от нее.

Мелочь № 2. Переднее крыло

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Эксперты считают, что у нас крайне мало шансов увидеть такое крыло на тестах и в гонках. Однако по увиденному делают вывод: специалисты Haas по аэродинамике по-прежнему стремятся направить поток с переднего крыла в сторону от машины – чтобы он забрал с собой воздух, взбаламученный передним колесом, и освободил путь к зоне понтонов более «качественному» чистому воздуху.

Мелочь № 3. Воздухозаборник двигателя

Этот элемент явно «срисован» с нового болида Ferrari – который будет приводиться в движение той же силовой установкой, что и VF-22. По сути речь идет о сразу трех воздухозаборниках. Пространство внутри хорошо видимой на фотографии ниже треугольной зоны разделено на две секции, каждая из которых снабжает воздухом своего «потребителя» (собственно мотор – и интеркулер, с помощью которого охлаждается воздух по пути от турбины к двигателю). И третий воздухозаборник расположен ниже, между опорами дуги безопасности, сразу за головой гонщика.

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Деталь № 4. Колесные колпаки

На тестах в Абу-Даби можно было увидеть колпаки достаточно простой формы – практически плоские, с вырезом под гайковерт в центральной части. Теперь же мы видим более сложную конфигурацию детали. Такой эволюцией своей формы колпаки обязаны в том числе заботе об удобстве и безопасности механиков – у которых не должно возникать проблем во время стремительных пит-стопов.

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team