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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Два сейфти-кара и успех Red Bull. Прогнозы на Саудовскую Aравию

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Делимся прогнозами на первый в истории этап Ф1 в Джидде

Два сейфти-кара и успех Red Bull. Прогнозы на Саудовскую Aравию

Камбэк Боттаса

Если бы трассы Формулы 1 состояли из одних прямых, Валттери наверняка бы был чемпионом. Годы выступления финна в чемпионате показывают, что чем скоростнее трасса и длиннее на ней прямые, тем чаще Боттас добивается на этой трассе успеха.

В принципе, Валттери был неплох и в Катаре, если бы не ошибка старте. И даже после нее финн всерьез претендовал на подиум, пока колесо не лопнуло. И это при штрафе в пять позиций на старте! 

Джидда должна подойти Боттасу как минимум не меньше, а скорее даже больше. Поэтому бороться с середняками Валттери вряд ли доведется. Скорее уж он продолжит череду успехов поздней осени и возьмет хотя бы подиум.

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Валттери Боттас, Mercedes W12

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Риккардо в топ-7

После шикарной победы в Монце и успехов в Сочи и Остине Дэн провел три неудачных этапа подряд. Правда, в Сан-Пауло дело было не в нем, а в поломке машины, иначе австралиец наверняка набрал бы очки. Но в Мексике и Катаре боеспособность Риккардо явно была не на высоте. 

В Джидде Даниэль может прервать серию неудач. Во-первых, его McLaren по природе склонен к быстрым трассам, где можно лететь на прямых и не сильно сбрасывать скорость в поворотах. Вспомните ту же Монцу!

Во-вторых, проблемы Риккардо с нынешней машиной в основном связаны с зонами торможения, когда пилот не заносит в поворот достаточно скорости, начиная сбрасывать ее раньше времени. Хорошая новость для Дэна – в Джидде просматривается ровно одно резкое торможение. A в серии сверхскоростных изгибов гоночное мастерство Даниэля подвести не должно.

Все это дает Риккардо шансы на место лучшего из остальных, но при наличии Норриса и Гасли пятая позиция может превратиться в седьмую из-за мельчайших деталей. 

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Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull поравняется с Mercedes

То ли ресурс нового ДВС Льюиса Хэмилтона исчерпался за один этап, то ли прав доктор Марко, и в Mercedes решили снять с машин заднее крыло непонятной степени легальности, но в Катаре у чемпионов мира преимущество по максимальной скорости испарилось. 

При этом, в Red Bull, видимо, сильно снизили уровень прижима, чтобы отвечать сопернику на километровой прямой, и из-за этого проиграли в поворотах. В Джидде ситуация должна прийти в баланс. Так же, как и расклад сил в дуэли двух топ-команд. 

Все косвенно указывает на то, что мы получим развязку мечты, в которой решать будут сотые доли секунды, тактические решения команд и мастерство Ферстаппена с Хэмилтоном, а не доминирование одной машины над другой. 

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Искры за машиной Макса Ферстаппена, Red Bull Racing RB16B

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Расселл в топ-12

Сезон Джорджа похож на параболу, в которой он подобрался к вершине в Венгрии, недолго на ней постоял, а после Сочи стремительно скатился вниз. Возможно, Джидда даст ему шанс внести приятный штрих в этот чертеж. 

С одной стороны, Williams не любит повороты, а в Aравии их больше, чем на любой другой трассе сезона. С другой – большую часть из этих 27 поворотах и поворотами-то не назовешь. 

Если Джордж вернет свою субботнюю магию, а его болид будет так же резв на прямой, как в лучшие части сезона, то борьба за третий сегмент квалификации выглядит вполне реальной. Конечно, не факт, что Расселл эту борьбу выиграет, а удержать успех в гонке будет еще труднее. Но далеко от топ-10 британец отстать не должен.

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Джордж Расселл, Williams FW43B

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Минимум два выезда машины безопасности

В Катаре получился уникальный этап, по ходу которого в гонке не было ни одной аварии. Для нынешнего сезона, полного красных флагов и громких столкновений, это нонсенс. Джидда должна ситуацию исправить. 

Сам по себе факт того, что это уличная трасса, уже дает обильную почву для аварий. Ситуацию осложняет то, что это сверхбыстрая уличная трасса, ведь по средней скорости она во всем чемпионате уступает только Монце. A мы ведь помним регулярные столкновения, например, в Баку.

В Джидде даже есть специальное место, где наверняка будут столкновения. Это первый поворот, который после длинной прямой дает самое резкое торможение на всем круге. Ожидать, что на старте пелотон пройдет его без пострадавших не приходится. Да и в дальнейшем резкие атаки в этом месте будут грозить контактом между машинами. 

Скоростные секции тоже не кажутся плюшевыми – малейшая ошибка будет грозить сходом с трассы. A потому у Бернда Майландера в этот раз наверняка будет много работы.

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