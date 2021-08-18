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Формула 1 Новости

Два российских пилота в Haas? Босс команды рассказал о вариантах

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Шварцман в паре с Мазепиным – маловероятно, но возможно

Два российских пилота в Haas? Босс команды рассказал о вариантах

Мик Шумахер попал в Haas в этом году благодаря покровительству Ferrari, с которой сотрудничает американская команда. Но по слухам, из-за слабой техники Haas уже в следующем году сын семикратного чемпиона мира может оказаться в Alfa Romeo.

Глава Haas Гюнтер Штайнер уверен, что Шумахер-младший его команду не покинет. Но если все же Мик уйдет, то на его место возьмут другого подопечного Скудерии.

«Я настолько уверен, насколько это возможно, что Мик останется с нами, – цитирует Штайнера The Race. – У Мика контракта с Ferrari, а у нас в составе будет пилот Ferrari. Если это будет не Мик, что ж, у них есть еще несколько хороших вариантов. Но идеально было бы, если бы Мик остался. И я в этом почти уверен».

Среди вариантов Ferrari на перевод в Ф1 основными выглядят два: один из лидеров Формулы 2 россиянин Роберт Шварцман и резервист самой Скудерии Каллум Илотт. Учитывая, что за Haas уже выступает Никита Мазепин, вместе со Шварцманом они могли бы сформировать первую в истории Ф1 российскую пару пилотов.

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