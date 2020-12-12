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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Отчет о тренировке

Два Red Bull быстрее всех в третьей тренировке в Абу-Даби. Два Mercedes – 6-й и 9-й

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Два Red Bull быстрее всех в третьей тренировке в Абу-Даби. Два Mercedes – 6-й и 9-й
Автор:
, Главный редактор

Пилоты чемпионской команды были быстры в середине сессии, но (в отличие от многих соперников) не улучшили свои результаты ближе к финалу тренировки

Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран При Абу-Даби. Пилот Red Bull на полсекунды опередил ближайшего преследователя (и по совместительству напарника) Алекса Элбона.

Ферстаппен проезжал круги, которые становились лучшими, трижды – последний, показанный в самом конце сессии, был почти на секунду лучше первого, зафиксированного незадолго до экватора тренировки. Пилоты Mercedes в середине сессии показывали результаты, ненамного уступавшие времени голландца – а вот в конце заезда, где пилоты многих других команд заметно ускорились, представители чемпионского коллектива этого не сделали. Лучшими результатами Хэмилтона (6-е место) и Боттаса (9-е) так и остались времена, показанные в средней части сессии.

Накануне во второй пятничной тренировке «обязательная программа» в виде обкатки шин 2021 года, остановка заездов из-за пожара на болиде Кими Райкконена, проблемы с трафиком и нарушениями границ трассы помешали большинству пилотов адекватно оценить все нюансы работы мягких шин. Однако в первые минуты субботней практики пилоты не спешили покинуть боксы: первые машины появились на трассе только через четверть часа после ее открытия.

В этот момент болельщики смогли впервые увидеть особую расцветку, подготовленную командой Mercedes к первой гонке сезона и посвященную очередному успеху немецкого коллектива. В задней части болида на черный фон нанесены имена всех сотрудников команды, а некоторые из украшающих капот трехлучевых звезд покрашены в фирменный цвет Petronas – титульного спонсора чемпионской «конюшни».

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Абсолютное большинство команд по ходу сессии использовали только мягкие шины, причем почти все пилоты по два раза выезжали из боксов на свежем комплекте. Исключениями стали McLaren и Racing Point: Ландо Норрис и Лэнс Стролл в начале тренировки проехали около 10-ти кругов каждый на покрышках Medium.

Даниил Квят отработал тренировку по типовой программе, совершив две серии длиной в 7-9 кругов каждая. В итоговом протоколе россиянин оказался 11-м, проиграв Ферстаппену около секунды и на одну десятую опередив напарника.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 16    
2 Thailand Александр Элбон Red Bull 15 0.501 0.501
3 Australia Даниэль Риккардо Renault 12 0.626 0.125
4 France Эстебан Окон Renault 15 0.648 0.022
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 13 0.743 0.095
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 16 0.761 0.018
7 Canada Лэнс Стролл Racing Point 16 0.779 0.018
8 Spain Карлос Сайнс McLaren 12 0.817 0.038
9 Finland Валттери Боттас Mercedes 16 0.834 0.017
10 Mexico Серхио Перес Racing Point 13 0.976 0.142
11 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 17 1.015 0.039
12 Monaco Шарль Леклер Ferrari 14 1.019 0.004
13 France Пьер Гасли AlphaTauri 18 1.120 0.101
14 Germany Себастьян Феттель Ferrari 16 1.477 0.357
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams 16 1.635 0.158
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 16 1.649 0.014
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 16 2.018 0.369
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas 14 2.206 0.188
19 Canada Николя Латифи Williams 17 2.514 0.308
20 Brazil Пьетро Фиттипальди Haas 15 2.908 0.394
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Третья тренировка
Автор Кирилл Качнов

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