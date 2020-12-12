Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран При Абу-Даби. Пилот Red Bull на полсекунды опередил ближайшего преследователя (и по совместительству напарника) Алекса Элбона.

Ферстаппен проезжал круги, которые становились лучшими, трижды – последний, показанный в самом конце сессии, был почти на секунду лучше первого, зафиксированного незадолго до экватора тренировки. Пилоты Mercedes в середине сессии показывали результаты, ненамного уступавшие времени голландца – а вот в конце заезда, где пилоты многих других команд заметно ускорились, представители чемпионского коллектива этого не сделали. Лучшими результатами Хэмилтона (6-е место) и Боттаса (9-е) так и остались времена, показанные в средней части сессии.

Накануне во второй пятничной тренировке «обязательная программа» в виде обкатки шин 2021 года, остановка заездов из-за пожара на болиде Кими Райкконена, проблемы с трафиком и нарушениями границ трассы помешали большинству пилотов адекватно оценить все нюансы работы мягких шин. Однако в первые минуты субботней практики пилоты не спешили покинуть боксы: первые машины появились на трассе только через четверть часа после ее открытия.

В этот момент болельщики смогли впервые увидеть особую расцветку, подготовленную командой Mercedes к первой гонке сезона и посвященную очередному успеху немецкого коллектива. В задней части болида на черный фон нанесены имена всех сотрудников команды, а некоторые из украшающих капот трехлучевых звезд покрашены в фирменный цвет Petronas – титульного спонсора чемпионской «конюшни».

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Абсолютное большинство команд по ходу сессии использовали только мягкие шины, причем почти все пилоты по два раза выезжали из боксов на свежем комплекте. Исключениями стали McLaren и Racing Point: Ландо Норрис и Лэнс Стролл в начале тренировки проехали около 10-ти кругов каждый на покрышках Medium.

Даниил Квят отработал тренировку по типовой программе, совершив две серии длиной в 7-9 кругов каждая. В итоговом протоколе россиянин оказался 11-м, проиграв Ферстаппену около секунды и на одну десятую опередив напарника.