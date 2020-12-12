Два Red Bull быстрее всех в третьей тренировке в Абу-Даби. Два Mercedes – 6-й и 9-й
Пилоты чемпионской команды были быстры в середине сессии, но (в отличие от многих соперников) не улучшили свои результаты ближе к финалу тренировки
Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран При Абу-Даби. Пилот Red Bull на полсекунды опередил ближайшего преследователя (и по совместительству напарника) Алекса Элбона.
Ферстаппен проезжал круги, которые становились лучшими, трижды – последний, показанный в самом конце сессии, был почти на секунду лучше первого, зафиксированного незадолго до экватора тренировки. Пилоты Mercedes в середине сессии показывали результаты, ненамного уступавшие времени голландца – а вот в конце заезда, где пилоты многих других команд заметно ускорились, представители чемпионского коллектива этого не сделали. Лучшими результатами Хэмилтона (6-е место) и Боттаса (9-е) так и остались времена, показанные в средней части сессии.
Накануне во второй пятничной тренировке «обязательная программа» в виде обкатки шин 2021 года, остановка заездов из-за пожара на болиде Кими Райкконена, проблемы с трафиком и нарушениями границ трассы помешали большинству пилотов адекватно оценить все нюансы работы мягких шин. Однако в первые минуты субботней практики пилоты не спешили покинуть боксы: первые машины появились на трассе только через четверть часа после ее открытия.
В этот момент болельщики смогли впервые увидеть особую расцветку, подготовленную командой Mercedes к первой гонке сезона и посвященную очередному успеху немецкого коллектива. В задней части болида на черный фон нанесены имена всех сотрудников команды, а некоторые из украшающих капот трехлучевых звезд покрашены в фирменный цвет Petronas – титульного спонсора чемпионской «конюшни».
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Абсолютное большинство команд по ходу сессии использовали только мягкие шины, причем почти все пилоты по два раза выезжали из боксов на свежем комплекте. Исключениями стали McLaren и Racing Point: Ландо Норрис и Лэнс Стролл в начале тренировки проехали около 10-ти кругов каждый на покрышках Medium.
Даниил Квят отработал тренировку по типовой программе, совершив две серии длиной в 7-9 кругов каждая. В итоговом протоколе россиянин оказался 11-м, проиграв Ферстаппену около секунды и на одну десятую опередив напарника.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|16
|2
|Александр Элбон
|Red Bull
|15
|0.501
|0.501
|3
|Даниэль Риккардо
|Renault
|12
|0.626
|0.125
|4
|Эстебан Окон
|Renault
|15
|0.648
|0.022
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|13
|0.743
|0.095
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|16
|0.761
|0.018
|7
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|16
|0.779
|0.018
|8
|Карлос Сайнс
|McLaren
|12
|0.817
|0.038
|9
|Валттери Боттас
|Mercedes
|16
|0.834
|0.017
|10
|Серхио Перес
|Racing Point
|13
|0.976
|0.142
|11
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|17
|1.015
|0.039
|12
|Шарль Леклер
|Ferrari
|14
|1.019
|0.004
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|18
|1.120
|0.101
|14
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|16
|1.477
|0.357
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|16
|1.635
|0.158
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|16
|1.649
|0.014
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|16
|2.018
|0.369
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|14
|2.206
|0.188
|19
|Николя Латифи
|Williams
|17
|2.514
|0.308
|20
|Пьетро Фиттипальди
|Haas
|15
|2.908
|0.394
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Кирилл Качнов