По ходу двух первых тренировок Гран При Эмилии-Романьи Никита Мазепин в очередной раз привлек к себе внимание ошибками.

В первой практике он дважды разворачивался на выходе из последнего поворота – в самом начале и в самом конце сессии. Во втором случае машина ударилась об отбойник, после чего команда решила перестраховаться и поменять коробку передач. Из-за этого российский пилот пропустил первую треть второй тренировки. Однако, подводя итоги дня, Мазепин сконцентрировался на положительных моментах.

«Думаю, сегодняшний день можно назвать позитивным – в силу того, что я многое узнал о машине, – сообщил гонщик пресс-службе команды Haas. – Думаю, я сделал еще один заметный шаг в плане понимания того, какая конфигурация болида будет для меня оптимальной, машиной в какой конфигурации я хотел бы управлять. Я считаю свое время в первой практике хорошим. И даже несмотря на ошибку в конце сессии в целом тренировки прошли на позитивной ноте.

Лично я выложился на максимум. Мне очень не хотелось ложиться сегодня спать, зная, что где-то не я не дошел до предела, не добрал по скорости. Конечно, остается вопрос с балансом скорости и аккуратности езды, где я еще не нашел нужного компромисса – но у нас еще есть время».

Пресс-служба американского коллектива также подробно рассказала о том, какие шины Мазепин и его напарник использовали по ходу пятницы.

«В первой тренировке Мазепин и Шумахер работали по идентичной схеме. В первой половине тренировки оба выехали на трассу на шинах средней жесткости – и после пробного круга Мазепин совершил серию из 14-ти, а Шумахер – из 9-ти кругов. После этого пилоты перешли на мягкие шины – но пауза из-за аварии Серхио Переса и Эстебана Окона дала пилотам возможность выполнить лишь одну серию кругов на покрышках Soft.

Из-за превентивной замены КПП после вылета в конце первой тренировки Мазепин смог начать вторую только через 20 минут после открытия трассы. После пробных кругов на шинах Medium пилот совершил 8 кругов на мягкой резине, показав свое лучшее время дня, а закончил день, работая на жестких шинах с большой топливной загрузкой».

В итоге первую тренировку Мазепин закончил на 18-й позиции, опередив напарника почти на семь десятых секунды. А во второй – опустился на последнюю строчку, уступив Шумахеру три десятых.