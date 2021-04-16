Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / «Какие наивные». Хорнер прокомментировал претензии Aston Martin к FIA Следующая / Как Mercedes добавила машине стабильности? Все дело в секретных углублениях
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Два разворота – и много позитива. Мазепин оценил пятницу в Имоле

Автор:
, Главный редактор

По словам россиянина, он многое понял о своем болиде и подошел весьма близко к пределу его возможностей

Два разворота – и много позитива. Мазепин оценил пятницу в Имоле

По ходу двух первых тренировок Гран При Эмилии-Романьи Никита Мазепин в очередной раз привлек к себе внимание ошибками.

В первой практике он дважды разворачивался на выходе из последнего поворота – в самом начале и в самом конце сессии. Во втором случае машина ударилась об отбойник, после чего команда решила перестраховаться и поменять коробку передач. Из-за этого российский пилот пропустил первую треть второй тренировки. Однако, подводя итоги дня, Мазепин сконцентрировался на положительных моментах.

«Думаю, сегодняшний день можно назвать позитивным – в силу того, что я многое узнал о машине, – сообщил гонщик пресс-службе команды Haas. – Думаю, я сделал еще один заметный шаг в плане понимания того, какая конфигурация болида будет для меня оптимальной, машиной в какой конфигурации я хотел бы управлять. Я считаю свое время в первой практике хорошим. И даже несмотря на ошибку в конце сессии в целом тренировки прошли на позитивной ноте.

Лично я выложился на максимум. Мне очень не хотелось ложиться сегодня спать, зная, что где-то не я не дошел до предела, не добрал по скорости. Конечно, остается вопрос с балансом скорости и аккуратности езды, где я еще не нашел нужного компромисса – но у нас еще есть время».

Читайте также:

Пресс-служба американского коллектива также подробно рассказала о том, какие шины Мазепин и его напарник использовали по ходу пятницы.

«В первой тренировке Мазепин и Шумахер работали по идентичной схеме. В первой половине тренировки оба выехали на трассу на шинах средней жесткости – и после пробного круга Мазепин совершил серию из 14-ти, а Шумахер – из 9-ти кругов. После этого пилоты перешли на мягкие шины – но пауза из-за аварии Серхио Переса и Эстебана Окона дала пилотам возможность выполнить лишь одну серию кругов на покрышках Soft.

Из-за превентивной замены КПП после вылета в конце первой тренировки Мазепин смог начать вторую только через 20 минут после открытия трассы. После пробных кругов на шинах Medium пилот совершил 8 кругов на мягкой резине, показав свое лучшее время дня, а закончил день, работая на жестких шинах с большой топливной загрузкой».

В итоге первую тренировку Мазепин закончил на 18-й позиции, опередив напарника почти на семь десятых секунды. А во второй – опустился на последнюю строчку, уступив Шумахеру три десятых.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Какие наивные». Хорнер прокомментировал претензии Aston Martin к FIA

Предыдущая новость

«Какие наивные». Хорнер прокомментировал претензии Aston Martin к FIA

Следующая новость

Как Mercedes добавила машине стабильности? Все дело в секретных углублениях

Как Mercedes добавила машине стабильности? Все дело в секретных углублениях
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

14мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

4дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

14мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов More from
Кирилл Качнов
Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E / Новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем! Бирмингем
IndyCar / Новость

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем!

More from
Никита Мазепин
Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.