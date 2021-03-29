Два разворота, авария и статус «врага общества». Как Мазепин провел первый Гран При в карьере

Чего ждали: борьбы за предпоследнее место

Haas в нынешнем сезоне – скорее зародыш команды, чем полноценный боевой коллектив. Босс американцев Гюнтер Штайнер не стесняется открыто говорить, что в сезоне-2021 его пилотам надо просто подольше оставаться на трассе, набираться опыта и ждать следующий год, когда машина (возможно) станет лучше.

Предсезонные тесты не оставляли ощущения полной безнадеги. По крайней мере, казалось, что уж с Williams-то Haas побороться может, а значит, у каждого пилота команды будет как минимум три соперника (считая собственного напарника). А это уже неплохо. Правда, Джордж Расселл на фоне Латифи, Мазепина и Шумахера смотрится колоссом, а значит именно этой тройке предстояло разыграть право не занимать последнее место.

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Как все начиналось: еще хуже, чем ожидалось

Тренировки у Никиты откровенно не задались. В пятницу он дважды стал последним, а утром субботы хоть и смог подняться на 19-ю строчку, в третий раз проиграл внутреннюю дуэль Мику Шумахеру. Шансов хоть как-то побороться за выход во второй сегмент, очевидно, не было, но оставалась задача достойно провести квалификацию. К сожалению, с ней Мазепин тоже не справился.

Уже первый выезд на трассу для россиянина закончился разворотом и возвращением в боксы. Вернувшись, он смог таки установить хоть какой-то результат, и даже на время опередил Шумахера, но третья попытка Мазепина провести быстрый круг обернулась настоящим крахом.

Во-первых, Никита отказался соблюдать неписанное правило очередности в квалификации. Обычно пилоты не обгоняют друг друга на круге прогрева, чтобы не сбивать необходимые разрывы между машинами. Однако, Мазепина это не остановило, и в конце разгона он обошел сразу несколько соперников.

Особую ярость это вызвало у британских экспертов Ф1, в частности, у экс-пилота Джолиона Палмера, который тотчас объявил россиянина персоной нон-грата. Правда, стоит помнить, что претензии к Мазепину у британских журналистов и экспертов тянутся еще с прошлого декабря.

Однако все старания Мазепина прошли зря: в первом же повороте быстрого круга он не справился с управлением, развернулся, да так и встал на трассе, чем испортил круги всем тем, кого только что обогнал.

Самому Никите это жизни тоже не улучшило. Шумахер в завершающей попытке выиграл у россиянина более восьми десятых секунды, оставив того не просто на последнем месте, но и с большим отставанием. Два разворота, один быстрый круг, последнее место – вряд ли кто-то мечтает так провести первую квалификацию Ф1 в карьере.

Правда, сам Мазепин не отчаялся. Обгоны на прогреве он объяснил приказом команды, а разворот в первом повороте – проблемами с тормозами.

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Как все прошло: незаметно

Дебютная гонка Мазепина в Формуле 1 продлилась два с половиной поворота, так как уже на выходе из третьего виража россиянин вылетел с трассы и разбил машину. 21 секунда – такой была продолжительность заезда для россиянина. Что же, преждевременные концовки случаются.

Стоит отметить, что стартовал россиянин недурно, пройдя того же Шумахера. Но затем, по собственному признанию Никиты, непрогретые шины не выдержали взятого темпа, утратив сцепление с трассой. А когда машина полетела в занос, отловить ее у новичка уже не вышло.

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Пилот, к его чести, взял вину на себя, хотя сомнения остались. Ведь всего несколько минут спустя схожий разворот – пусть и с менее катастрофическими последствиями – случился с Миком Шумахером. Учитывая развороты Мазепина в квалификации, возникают вопросы: все ли в порядке с болидом Haas и не подводит ли он своих пилотов?

Ответа у нас пока нет, но надеемся, команда его скоро предоставит.

Что могло быть: много опыта

Мазепин сегодня потерял бесценные 55 кругов на трассе, но ничего кроме них. Его напарник Шумахер после своего разворота долго болтался в конце, опережая лишь сломавшего крыло Пьера Гасли. Единственным, с кем немцу удавалось пересекаться на трассе, был Николя Латифи, но и эта дуэль завершилась бы не в пользу Мика, если бы канадец не сошел с дистанции перед финишем.

В итоговом протоколе Шумахер оказался не последним, но только потому, что сошедшие Латифи и Гасли попали в классификацию. Так на что мог рассчитывать Мазепин?

Не будем исключать из уравнения разворот Шумахера, стоивший ему потерянных секунд и (наверняка) подпорченных шин. Учитывая неплохой старт Никиты, то при гладкой гонке он имел какие-то шансы зацепиться за Латифи. Что бы ему это дало в плане результата? Ничего. А вот в плане работы на трассе и ведения прямой борьбы в Формуле 1 у него точно было бы в 55 раз больше опыта, чем сейчас.

Чего ждать теперь: новых ошибок

Как ни крути, а 2021 год для Мазепина будет учебным. Никита и сам не быстро вкатывается в новые серии, а тут еще и машина явно не едет. Так что советский лозунг про терпение и труд как нельзя удачнее подходит для этого сезона в Haas.

Кстати, зрителям тоже советуем им вооружиться, потому, что смотреть на попытки дебютанта пересилить неживой болид, без терпения и труда точно не получится. Ну да будем надеяться, что в Имоле Мазепин выполнит задачу Штайнера и увидит клетчатый флаг.

Кстати, карьере и перспективам Никиты Мазепина мы посвятили последний выпуск подкаста с участием наших обозревателей Олега Карпова и Александра Кабановского.