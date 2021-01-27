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Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера

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Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера
Автор:
, редактор

Герхард также рассказал, какой навык делает Льюиса особенным

Льюис Хэмилтон выиграл шесть из семи последних сезонов Формулы 1 и уже сравнялся по титулам с Михаэлем Шумахером. При этом, критики британца зачастую говорят, что он побеждает лишь благодаря технике.

Например, Макс Ферстаппен недавно заявил, что за рулем Mercedes повторить успехи Хэмилтона смогла бы половина Формулы 1. Но бывший пилот чемпионата Герхард Бергер считает, что таких гонщиков в Ф1 всего двое.

«Леклер и Ферстаппен – два превосходных пилота, каждый из них выиграл бы чемпионат-2020 за рулем Mercedes, не будь там Хэмилтона, – цитирует Бергера Autosprint. – У них соперничество, как у Проста с Сенной. Леклер намного спокойнее за рулем, проявляет меньше эмоций в гонках. А Ферстаппен более агрессивный, как Сенна. Но кто победил бы в дуэль этих двоих, я сказать не берусь».

Бергер также рассказал, что именно позволяет Хэмилтону выделяться на общем фоне:

«Хэмилтон остается самым совершенным гонщиком в мире. Он идеально читает ситуацию на трассе и выжимает максимум на каждом круге. Он умеет оптимально использовать шины и мгновенно прогревает их после ухода сейфти-кара.

Это напоминает мне гонки, где я был прямо на хвосте у Сенны или Шумахера, а после пит-стопа проигрывал им по пять секунд. В этом плане Сенна, Шумахер и Хэмилтон совершенно особенные».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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