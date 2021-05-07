Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Леклер в борьбе за второе время круга уступил Боттасу меньше трех сотых секунды
Льюис Хэмилтон показал лучшее время на второй тренировке в рамках Гран При Испании. Британец на 0,139 с опередил своего напарника Валттери Боттаса и на 0,165 с – показавшего третье время Шарля Леклера из Ferrari.
Абсолютно все пилоты начали тренировку на шинах Medium (в это время быстрее всех был Боттас, проехавший круг за 1:18.419), чтобы ближе к середине сессии выехать на мягких покрышках, на которых и были показаны лучшие времена. Ближе к концу заезда многие гонщики вернулись к резине средней жесткости.
Пилоты команды Red Bull остались в итоговом протоколе на 9-й и 10-й позициях. Оба проехали достаточное количество кругов на мягких шинах, но в итоге проиграли времени Хэмилтона больше чем полсекунды. Макс Ферстаппен во время своего первого быстрого круга на резине Soft потерял контроль над машиной на 10-м повороте – голландец избежал выезда за пределы трассы, но на следующих кругах составить конкуренцию пилотам Mercedes не смог. В результате один из кругов, которые голландец проехал на шинах Medium, оказался для голландца лучшим за всю сессию.
Никита Мазепин остался в таблице результатов на 20-м месте, уступив две с половиной секунды лидеру и почти половину секунды – своему напарнику Мику Шумахеру.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|32
|1'18.170
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|31
|1'18.309
|0.139
|0.139
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|28
|1'18.335
|0.165
|0.026
|4
|Эстебан Окон
|Alpine
|29
|1'18.466
|0.296
|0.131
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|30
|1'18.518
|0.348
|0.052
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|32
|1'18.593
|0.423
|0.075
|7
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|30
|1'18.619
|0.449
|0.026
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|30
|1'18.674
|0.504
|0.055
|9
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|26
|1'18.785
|0.615
|0.111
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|23
|1'18.918
|0.748
|0.133
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|30
|1'18.947
|0.777
|0.029
|12
|Ландо Норрис
|McLaren
|28
|1'19.092
|0.922
|0.145
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|29
|1'19.122
|0.952
|0.030
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|29
|1'19.134
|0.964
|0.012
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|28
|1'19.195
|1.025
|0.061
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|30
|1'19.213
|1.043
|0.018
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|29
|1'19.957
|1.787
|0.744
|18
|Николя Латифи
|Williams
|26
|1'20.046
|1.876
|0.089
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|30
|1'20.326
|2.156
|0.280
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|27
|1'20.753
|2.583
|0.427
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании
|Автор
|Кирилл Качнов