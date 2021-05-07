Льюис Хэмилтон показал лучшее время на второй тренировке в рамках Гран При Испании. Британец на 0,139 с опередил своего напарника Валттери Боттаса и на 0,165 с – показавшего третье время Шарля Леклера из Ferrari.

Абсолютно все пилоты начали тренировку на шинах Medium (в это время быстрее всех был Боттас, проехавший круг за 1:18.419), чтобы ближе к середине сессии выехать на мягких покрышках, на которых и были показаны лучшие времена. Ближе к концу заезда многие гонщики вернулись к резине средней жесткости.

Пилоты команды Red Bull остались в итоговом протоколе на 9-й и 10-й позициях. Оба проехали достаточное количество кругов на мягких шинах, но в итоге проиграли времени Хэмилтона больше чем полсекунды. Макс Ферстаппен во время своего первого быстрого круга на резине Soft потерял контроль над машиной на 10-м повороте – голландец избежал выезда за пределы трассы, но на следующих кругах составить конкуренцию пилотам Mercedes не смог. В результате один из кругов, которые голландец проехал на шинах Medium, оказался для голландца лучшим за всю сессию.

Никита Мазепин остался в таблице результатов на 20-м месте, уступив две с половиной секунды лидеру и почти половину секунды – своему напарнику Мику Шумахеру.