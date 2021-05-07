Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы Следующая / В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Формула 1 / Гран При Испании Отчет о тренировке

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Автор:
, Главный редактор

Леклер в борьбе за второе время круга уступил Боттасу меньше трех сотых секунды

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на второй тренировке в рамках Гран При Испании. Британец на 0,139 с опередил своего напарника Валттери Боттаса и на 0,165 с – показавшего третье время Шарля Леклера из Ferrari.

Абсолютно все пилоты начали тренировку на шинах Medium (в это время быстрее всех был Боттас, проехавший круг за 1:18.419), чтобы ближе к середине сессии выехать на мягких покрышках, на которых и были показаны лучшие времена. Ближе к концу заезда многие гонщики вернулись к резине средней жесткости. 

Пилоты команды Red Bull остались в итоговом протоколе на 9-й и 10-й позициях. Оба проехали достаточное количество кругов на мягких шинах, но в итоге проиграли времени Хэмилтона больше чем полсекунды. Макс Ферстаппен во время своего первого быстрого круга на резине Soft потерял контроль над машиной на 10-м повороте – голландец избежал выезда за пределы трассы, но на следующих кругах составить конкуренцию пилотам Mercedes не смог. В результате один из кругов, которые голландец проехал на шинах Medium, оказался для голландца лучшим за всю сессию.

Никита Мазепин остался в таблице результатов на 20-м месте, уступив две с половиной секунды лидеру и почти половину секунды – своему напарнику Мику Шумахеру.

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 32 1'18.170    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 31 1'18.309 0.139 0.139
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 28 1'18.335 0.165 0.026
4 France Эстебан Окон Alpine 29 1'18.466 0.296 0.131
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine 30 1'18.518 0.348 0.052
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 32 1'18.593 0.423 0.075
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri 30 1'18.619 0.449 0.026
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari 30 1'18.674 0.504 0.055
9 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 26 1'18.785 0.615 0.111
10 Mexico Серхио Перес Red Bull 23 1'18.918 0.748 0.133
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 30 1'18.947 0.777 0.029
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 28 1'19.092 0.922 0.145
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 29 1'19.122 0.952 0.030
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 29 1'19.134 0.964 0.012
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren 28 1'19.195 1.025 0.061
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 30 1'19.213 1.043 0.018
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 29 1'19.957 1.787 0.744
18 Canada Николя Латифи Williams 26 1'20.046 1.876 0.089
19 Germany Мик Шумахер Haas 30 1'20.326 2.156 0.280
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 27 1'20.753 2.583 0.427
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

Предыдущая новость

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

Следующая новость

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

2
Формула 1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»

3
Формула 1

Мазепин начал Гран При Испании с вылета в гравий: фото

4
Формула 1

Технический брифинг: асимметричные тормоза Ferrari SF21

5
Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

8дн
Самое важное:
В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Формула 1

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

3мин
Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы
Формула 1

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes
Формула 1

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»
Формула 1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды Барселона
Формула 3

Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»
Формула 1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»

Мазепин приехал в Барселону с новым сиденьем. И пока не слишком им доволен Гран При Испании
Формула 1

Мазепин приехал в Барселону с новым сиденьем. И пока не слишком им доволен

Самое читаемое Сегодня

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1 Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Знакомьтесь: Себастьян Монтойя. Сын экс-пилота Williams и McLaren ездит в Ф4 и мечтает о Ф1
Общая информация Общая информация

Знакомьтесь: Себастьян Монтойя. Сын экс-пилота Williams и McLaren ездит в Ф4 и мечтает о Ф1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»
Формула 1 Формула 1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes
Формула 1 Формула 1

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Технический брифинг: асимметричные тормоза Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: асимметричные тормоза Ferrari SF21

Боттас на 0,03 с опередил Ферстаппена на первой тренировке в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Боттас на 0,03 с опередил Ферстаппена на первой тренировке в Барселоне

Самое важное:

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Формула 1 Формула 1

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1 Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы
Формула 1 Формула 1

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes
Формула 1 Формула 1

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.