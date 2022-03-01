«Думал, все сразу согласятся». Отношение Ф1 удивило Андретти

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Майкл Андретти направил FIA официальную заявку на выступление в Формуле 1 со своей командой с 2024 года. Он уже начал приготовления к дебюту и рассчитывал на положительный ответ – когда оказалось, что нынешние участники чемпионата мира вовсе не в восторге от этой идеи.

Пока одни увидели в решении Andretti Autosport большие преимущества для спорта и его участников, некоторые – включая босса Mercedes F1 Тото Вольфа и его коллегу из Red Bull Racing Кристиана Хорнера – заявили о сомнительности этой идеи и желании Майкла использовать Формулу 1 ради собственной выгоды.

Комментируя такие реплики, американец признался, что удивлен.

«Более чем, – признался он Motorsport.com. – Я думал, все без раздумий согласятся, мы сделаем все необходимое [в плане оформления] и приступим к работе. Но Формула 1, похоже, устроена иначе».

Он добавил: «Мы подали заявку и ждем ее одобрения. Надеюсь, люди поймут, что мы настроены серьезно. Тото говорил, что мы хотим использовать Ф1. Но это не так.

Во-первых, мы заплатим $200 млн [в компенсационный фонд, чтобы компенсировать потерю доходов других команд из-за увеличения числа участников чемпионата]. А во-вторых, готовы добавить к этому еще 100 с лишним миллионов просто за счет того, что в Ф1 появится американская команда с американским пилотом».

Также Андретти прокомментировал неудачную попытку купить прошлой осенью команду Alfa Romeo, которая сорвалась в последний момент из-за жадности ее нынешних владельцев.

«Это просто какая-то шутка, – объяснил он. – Все было согласовано, мы уже приехали туда. Остался последний день на последние уточнения деталей. И в этот момент, фактически за два дня до подписания, они решили поменять условия.

Они внезапно решили, что хотят сохранить контроль: иметь право вето и все такое. Это было ужасно. Мы потратили на это уйму времени. Если бы вместо этого заниматься другими проектами, можно было бы продвинуться намного дальше».

Также Майкл подтвердил, что неоднократно простил Джина Хааса продать его команду Ф1, но тот отказывался: «Нет, Джин не продает. Я просил его пять или шесть раз».