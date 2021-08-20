Начав с сильного дебюта в чемпионате мира шесть лет назад, явного прогресса и пятого места по итогам сезона-2018, затем Haas начала сдавать позиции. В нынешнем сезоне, взяв в свой состав двух новичков, Никиту Мазепина и Мика Шумахера, коллектив замыкает таблицу Кубка конструкторов, не заработав ни одного очка.

Однако такая ситуация во многом стала результатом осознанного выбора – на трассах Гран При россиянин с немцем выступают на чуть подновленной машине 2020 года. Все ресурсы сейчас направлены на подготовку к сезону-2022, когда смена регламента откроет новые возможности.

В эксклюзивном интервью Motorsport.com руководитель Haas Гюнтер Штайнер объяснил, что старается реально оценивать нынешнее положение коллектива и ищет источник оптимизма в мыслях о будущем.

«Сейчас мы делаем максимум того, что в наших силах, – сказал тиролец. – Еще в прошлом году мы отлично понимали сами и не стеснялись говорить другим, что сезон-2021 станет переходным.

И я бы даже не стал называть его плохим. Год не бывает плохим, когда ты знаешь, чего ожидать дальше.

Понятно, что неприятно заканчивать каждый уик-энд на таких позициях, как у нас. И тут я не собираюсь приукрашать действительность.

Но когда знаешь, что в следующем году будет лучше, это придает сил всей команде. Это правда, субботы и воскресенья не приносят нам большого позитива, но каждый знает, что сложный период в итоге останется позади – и это очень помогает».

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Штайнер добавил: «Единственное, о чем я могу просить парней – стараться каждый раз получать от машины и самих себя максимум возможного. В будущем году подобный подход принесет много пользы.

Если сейчас просто махнуть на все рукой, сказав: "Мы же все равно проигрываем, какой смысл бороться за лишнюю десятую", то в следующем году найти эту десятую будет куда сложнее – а тогда она уже может иметь важную роль. Потому все продолжают работу, стремясь к наилучшему результату. Это все, что пока в наших силах».

«Управлять машиной никто не поможет»

После нескольких сезонов работы с опытными гонщиками, Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном, сейчас Haas открывает для себя Ф1 с новой стороны. Сам Штайнер внезапно оказался в роли своеобразного «дядьки» при двух дебютантах чемпионата.

По его словам, только сейчас он осознал, насколько в действительности сложна Ф1 и как велик разрыв между ней и Формулой 2, где Мазепин с Шумахером регулярно побеждали в гонках.

«Я знал, что в Формуле 2 их хорошо подготовили, – объяснил Гюнтер. – Однако сейчас пришло понимание, насколько серьезный шаг на самом деле требуется сделать, чтобы попасть из Ф2 в Ф1.

Я бы сказал, что это касается всех пилотов. Если вспоминать тех, кто переходил из Формулы 2, то каждому потребовалось какое-то время на адаптацию. Это касается не только пилотирования, но и всего того, что вокруг.

Думаю, если говорить именно о работе гонщика, они оба прогрессируют быстрее, чем я ожидал. Но вот все остальное реально требует времени. Нужно привыкнуть к тому, что вместе с вами работает множество людей, которые содействуют и помогают.

Любой новичок думает: "Да нет, я же должен сам…". В Ф2 было именно так, там вокруг вас нет десятка сотрудников, которые заняты всем до последней мелочи. А здесь с этим как раз работают другие, а ты должен целиком и полностью сконцентрироваться на пилотаже и взаимодействии с инженерами, чтобы получить от машины максимум. А обо всем остальном позаботятся за тебя».

Штайнер объяснил, что важнее всего для гонщиков при отсутствии опыта: «Понимать, как именно определенные изменения [в настройках] влияют на машину. Этому надо учиться, так как они напрямую сказываются на их скорости. А оценивают гонщиков, в конечном счете, именно по ней.

Возможно, они рассчитывали, что именно с этим компонентом в Ф1 все будет несколько проще. Что инженер со всем разберется и подскажет. Но нет, управлять машиной должен ты сам».

Никита Мазепин и Мик Шумахер, Haas F1 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

«Ferrari нас не бросит»

Haas почти точно сохранит своих пилотов в следующем сезоне, когда рассчитывает вернуться в середину пелотона. По словам главы команды, за прошедшее время инженерам и конструкторам удалось накопить важный опыт.

«Думаю, для нас все складывается успешно, – отметил Штайнер, говоря о перспективах Haas после смены правил. – Понятно, что сравнивать тут не с чем, но можно опираться на прежний опыт. Скажем, оценивать тот выигрыш, который получаешь в аэродинамической трубе в момент перехода на новый регламент.

Когда соперники справляются лучше, это всегда боль. Но мне не кажется, что сейчас будет так. У нас уже накоплен багаж данных. За время наших выступлений правила менялись уже дважды – один раз серьезно, другой не очень.

Это вселяет в нас надежду, что получится вернуть ту атмосферу, которая была в команде в 2018-м, когда мы построили хорошую машину.

Не уверен, что получится сразу же вернуться на тот уровень, но мы как минимум сможем снова сражаться в середине пелотона. Я бы сказал, что испытываю осторожный оптимизм».

Концепция Haas с самого начала опиралась на тесное сотрудничество с Ferrari. После явного спада команда из Маранелло сейчас восстанавливает былые позиции и готовит к 2022 году еще более мощный мотор. К тому же, Скудерия выделила на своей базе специальный кластер, где ее инженеры будут работать в интересах американской команды.

«В последние годы их мотор не самый мощный, – продолжил Штайнер. – Но они и сами прекрасно знают об этом. И сейчас не жалеют сил, чтобы исправить ситуацию.

Мне кажется, что для нас оказалось очень полезным введение лимита бюджетов. У них [Ferrari] появился избыток сотрудников, и нам предложили задействовать часть из них. В прошлом году нам самим пришлось проводить увольнения, но теперь ситуация развернулась.

Единственное, о чем я могу попросить их – это о помощи в те моменты, когда она нам особенно нужна. Но мы и так получаем ее. Ferrari нас не бросит. Если же говорить о каждодневной работе над машиной, то тут они никак не могут быть нам полезны».

Джин Хаас, основатель и владелец Haas F1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Не так давно в паддоке поговаривали, что неудачи последних лет всерьез заставили Джина Хааса задуматься об уходе из Ф1. Но сейчас вероятность такого сценария невелика. Штайнер объяснил, что исход нынешнего чемпионата никак не повлияет на позицию владельца команды, так как спад можно было предсказать уже давно.

«Когда мы решили, что будем продолжать, я сразу объяснил, чего ждать [в 2021-м], – сказал Гюнтер. – Он тогда заметил: "Знаешь, Гюнтер, а ведь ты был прав, когда рассказывал мне, как все будет развиваться". Я-то сам уже давно понимал, к чему все идет.

Повторюсь, наши нынешние результаты не дают повода для радости. А если такие выступления не приносят вам эмоций – значит, пришло время задуматься о смене работы.

Даже зная, что отсутствие доработок серьезно сдерживает нас, все равно нужно стремиться к максимально возможному. Так устроены гонщики, так устроен и Джин.

Происходящее не может радовать его, но хочется надеяться, что этот сезон поскорее закончится – а в следующем мы станем сильнее. Должны вернуться лучшие времена. А там уж нам будет, за что сражаться».