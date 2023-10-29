«Думал только о победе». Перес объяснил аварию
Для гонщика Red Bull домашний Гран При продолжался лишь до первого поворота. Он признался, что в этот день не готов был уступить…
Серхио Перес отлично стартовал в мексиканской гонке и с пятого места смог еще до первого поворота поравняться с парой лидеров: внутренний радиус занимал другой пилот Red Bull Макс Ферстаппен, слева от него к точке торможения мчался обладатель поула Шарль Леклер на Ferrari, а Пересу осталась внешняя сторона прямой.
На входе в поворот мексиканец стал смещаться правее, задел машину Леклера и подлетел в воздух. Он смог вернуться на пит-лейн, но гонка на этом оказалась закончена из-за серьезных повреждений машины.
«Я очень расстроен, так как сегодня упустил реальную возможность, – сказал мексиканец в интервью испанской телекомпании DAZN. – Старт вышел очень хорошим, и я нацелился на победу в гонке. Меня не устраивал просто подиум – на подиуме я уже был два последних года.
Увидев возможность [обогнать Леклера], я использовал ее. Сейчас я понимаю, что это был риск. Но в тот момент, если бы все получилось, на выходе из перовго поворота я оказался бы в лидерах гонки».
Он добавил: «Я не ожидал, что Шарль затормозит так поздно, ведь его машина была посередине. Они с Максом были совсем рядом – тормозить позже всех должен был я, ведь у меня был внешний радиус».
По словам гонщика, он надеется на понимание своих болельщиков, которые заполнили трибуны трассы – и стали покидать их сразу после аварии.
«Да, это причинило им боль, – сказал Серхио. – Но сам я поеду домой со спокойным сердцем, так как отдал сегодня абсолютно все, что было возможно.
Знаете, если бы после финиша я поднялся на подиум, зная, что мог выиграть… Досадно за болельщиков, но я хотел подарить им только победу».
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