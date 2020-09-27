«Думал, там нет стенки». Сайнс взял на себя вину за аварию на старте
Для пилота McLaren Гран При России продолжался лишь два поворота. Он рассказал, что привело к его удару о барьер
После подиума в Монце вторая гонка кряду заканчивается для Карлоса Сайнса разбитой машиной. В Муджелло испанец стал одной из жертв завала на рестарте, а в Сочи и вовсе оставался в борьбе не больше минуты: после выезда за пределы трассы во втором повороте испанец попробовал вернуться назад по предписанному судьями пути, но снес переднее левое колесо о барьер.
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«Все началось с того, что я не слишком здорово стартовал, – объяснил он на медиа-сессии. – Грязная половина решетки была ужасной, мы все там еле поехали из-за отсутствия сцепления.
К сожалению, перед вторым поворотом кто-то оказался с внутренней стороны от меня, я забрал чуть шире, подпрыгнул на поребрике и решил объехать указатель с нужной стороны. Я так и сделал, но под очень острым углом, не рассчитав свою скорость – и на большой скорости влетел в барьер.
Моя ошибка, я думал, что там нет этой стенки. Не самое приятное место, из-за чего и возникают такие ситуации. Но ошибся я сам. Должен принести команде извинения».
На уточняющий вопрос он добавил: «На входе в поворот я решил действовать без риска, оставить место внутри и проехать через большой поребрик. После этого, не желая получить пять секунд штрафа, я предпочел использовать верный путь для выезда, но не рассчитал скорость. Такое случается».
Дополнительная информация: Люк Смит
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|Серия
|Формула 1
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|Гран При России
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|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|McLaren
|Автор
|Александр Кабановский