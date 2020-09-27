После подиума в Монце вторая гонка кряду заканчивается для Карлоса Сайнса разбитой машиной. В Муджелло испанец стал одной из жертв завала на рестарте, а в Сочи и вовсе оставался в борьбе не больше минуты: после выезда за пределы трассы во втором повороте испанец попробовал вернуться назад по предписанному судьями пути, но снес переднее левое колесо о барьер.

«Все началось с того, что я не слишком здорово стартовал, – объяснил он на медиа-сессии. – Грязная половина решетки была ужасной, мы все там еле поехали из-за отсутствия сцепления.

К сожалению, перед вторым поворотом кто-то оказался с внутренней стороны от меня, я забрал чуть шире, подпрыгнул на поребрике и решил объехать указатель с нужной стороны. Я так и сделал, но под очень острым углом, не рассчитав свою скорость – и на большой скорости влетел в барьер.

Моя ошибка, я думал, что там нет этой стенки. Не самое приятное место, из-за чего и возникают такие ситуации. Но ошибся я сам. Должен принести команде извинения».

На уточняющий вопрос он добавил: «На входе в поворот я решил действовать без риска, оставить место внутри и проехать через большой поребрик. После этого, не желая получить пять секунд штрафа, я предпочел использовать верный путь для выезда, но не рассчитал скорость. Такое случается».

Дополнительная информация: Люк Смит