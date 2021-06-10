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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

«Думал, он разобьется». Темп Цуноды напугал Тоста

Автор:
, Ответственный редактор

Дебютант Ф1 ехал в Баку так быстро, что боссу его команды пришлось понервничать

«Думал, он разобьется». Темп Цуноды напугал Тоста

После отличного начала карьеры в Бахрейне Юки Цунода на какое-то время оказался в тени – на протяжении четырех гонок он оставался вдали от зачетной десятки. Однако городской Гран При в столице Азербайджана позволил самому молодому пилоту Ф1 напомнить о себе.

Юки впервые вышел в финал квалификации, стартовал седьмым – и завершил борьбу на этой же позиции. Причем всего за пару кругов до финиша японец и вовсе шел пятым, но пропустил двоих соперников на рестарте. 

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Выступление Цуноды заслужило самых лестных оценок от босса AlphaTauri Франца Тоста. Тот даже признался, что опасался за своего пилота – слишком уж высокий темп тот взял. 

«Должен сказать, Юки фантастически справился с работой, – сказал австриец репортерам, подводя итоги уик-энда. – Да, в субботу у него была небольшая авария, но это был третий сегмент, там может произойти что угодно. Мы видели такое и с более опытными пилотами. 

А в гонке его скорость была порой просто невероятной. Я всерьез волновался, как бы чего не случилось. Он ехал по-наcтоящему быстро».  

Говоря о начальном отрезке карьеры своего пилота в Ф1, Франц добавил: «Он на верном пути. Думаю, во второй половине сезона, когда он обретет побольшеопыта, у него будут очень сильные результаты, в особенности на знакомых трассах».

Тост напомнил, что в 2020 году Формула 1 с сериями поддержки не приезжала в Баку, потому Цунода вообще не был знаком с этой непростой трассой до начала нынешнего Гран При.

«Он не знал трассу, но смог очень быстро освоиться с ней, – объяснил глава AlphaTauri. – Он стартовал и финишировал седьмым – о при этом выступил очень здорово. Кое-над чем нам еще надо поработать, но уверен, у него получится собрать вместе все необходимое. Этот парень невероятно талантлив».

По итогам шести Гран При Юки Цунода заработал восемь очков и идет 14-м в чемпионате пилотов. Его напарник Пьер Гасли поднялся в Баку на подиум и имеет сейчас в активе 31 балл.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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