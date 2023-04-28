«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу

На четвертом этапе сезона Ф1 Шарль Леклер нарушил монополию Red Bull на квалификационные победы. С новым рекордом трассы он завоевал поул в столице Азербайджана, опередив лидера сезона и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена почти на две десятых секунды.

«Безусловно, такой результат стал для меня сюрпризом, – признался пилот Ferrari после завершения пятничной сессии. – До начала уик-энда мы полагали, что будет очень здорово, если получится опередить в квалификации Aston и Mercedes – а в итоге оказались на поуле, что стало осень приятной неожиданностью.

При этом не надо забывать, что в гонке наша машина чуть медленнее Red Bull, так что удержаться впереди будет сложно. Впрочем, наша цель именно в этом».

Он добавил: «Я очень доволен своим квалификационным кругом. Уик-энд складывался для нас сложно из-за малого времени тренировок. Уже после одной сессии надо было начинать квалификацию. Но ощущения от машины с самого начала были позитивными, так что я действительно рад».

Ferrari ехала в Баку, изначально делая ставку на квалификацию. Шарль признал, что это может стать дополнительной сложностью в субботу, когда пройдут две сессии спринта.

«Мы пока вообще не работали на шинах Medium, – объяснил монегаск. – Так что в завтрашней квалификации впервые будем использовать их. Иначе никак, таковы правила. Так что права на ошибку у нас не будет.

Но, повторюсь, точки зрения темпа мы выглядим сильно. Надеюсь, получится справиться с двумя первыми сегментами, а уж в третьем будем атаковать [на Soft]».

Поул стал для Леклера 22-м в карьере и третьим подряд в Баку.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл