Предыдущая / Стартовая решетка Гран При Азербайджана Следующая / «Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу

Пилот Ferrari остался очень доволен победой в квалификации, хотя и признал, что в гоночной конфигурации Red Bull по-прежнему быстрее

Александр Кабановский
Автор:
«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу

На четвертом этапе сезона Ф1 Шарль Леклер нарушил монополию Red Bull на квалификационные победы. С новым рекордом трассы он завоевал поул в столице Азербайджана, опередив лидера сезона и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена почти на две десятых секунды. 

«Безусловно, такой результат стал для меня сюрпризом, – признался пилот Ferrari после завершения пятничной сессии. – До начала уик-энда мы полагали, что будет очень здорово, если получится опередить в квалификации Aston и Mercedes – а в итоге оказались на поуле, что стало осень приятной неожиданностью.

При этом не надо забывать, что в гонке наша машина чуть медленнее Red Bull, так что удержаться впереди будет сложно. Впрочем, наша цель именно в этом».

Он добавил: «Я очень доволен своим квалификационным кругом. Уик-энд складывался для нас сложно из-за малого времени тренировок. Уже после одной сессии надо было начинать квалификацию. Но ощущения от машины с самого начала были позитивными, так что я действительно рад».

Ferrari ехала в Баку, изначально делая ставку на квалификацию. Шарль признал, что это может стать дополнительной сложностью в субботу, когда пройдут две сессии спринта. 

«Мы пока вообще не работали на шинах Medium, – объяснил монегаск. – Так что в завтрашней квалификации впервые будем использовать их. Иначе никак, таковы правила. Так что права на ошибку у нас не будет. 

Но, повторюсь,  точки зрения темпа мы выглядим сильно. Надеюсь, получится справиться с двумя первыми сегментами, а уж в третьем будем атаковать [на Soft]». 

Поул стал для Леклера 22-м в карьере и третьим подряд в Баку. 

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии

Стартовая решетка Гран При Азербайджана

«Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах

Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах

Формула 1
Гран При Азербайджана

Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах

Перес не придал значения ошибке в квалификации

Перес не придал значения ошибке в квалификации

Формула 1
Гран При Азербайджана

Перес не придал значения ошибке в квалификации Перес не придал значения ошибке в квалификации

Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

Формула 1
Гран При Азербайджана

Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

Самое важное:

Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari

Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari

F1 Формула 1

Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari

Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

LM24 24 часа Ле-Мана

Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана» Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна

Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна

Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации

Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.