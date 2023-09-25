«Думал, Макс сошел, а я еду на подиум». Леклер перепутал пилотов Red Bull
После финиша на «Сузуке» монегаск признался, что принял проблемы Серхио Переса за сложности у его напарника – и уже предвкушал призовое шампанское
Шарль Леклер завершил Гран При Японии на четвертой позиции, уступив Максу Ферстаппену из Red Bull и обоим гонщикам McLaren.
Общаясь после финиша с репортерами, пилот Ferrari признался, что до последнего круга думал, будто поднимется на призовой подиум. По ходу дистанции гонщик отметил, как одна из машин Red Bull замедляется и съезжает на пит-лейн – и был уверен, что это лидировавший с поула Ферстаппен.
«Я видел, как он заезжает во время [виртуального] автомобиля безопасности, – рассказал монегаск. – Детали мне были неизвестны, но я сделал вывод, что он больше не участвует в гонке.
Он почти остановился у левой обочины и дал мне проехать мимо. Потому я был уверен, что еду третьим – и только на последнем круге, повнимательнее взглянув на информационное табло, увидел, что в действительности четвертый».
Только после вопроса о том, не Перес ли это был, Леклер разобрался, что же в действительности произошло: «О, правда, это же наверно был Серхио. А я думал, что это Макс выбыл из гонки. Это сбило меня с толку».
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari
Фото: Motorsport Images
В остальном, по словам Леклера, его воскресенье обошлась без сюрпризов: у Ferrari не было в гонке темпа, чтобы угнаться за McLaren, а соперники из Mercedes остались позади.
«Четвертое место стало нашим максимумом, – признал Шарль. – McLaren была очень сильна. Мало того, что они ехали быстрее, у них еще и резина изнашивалась не так сильно, как у нас.
Но в целом я бы назвал уик-энд успешным. Он подтвердил те выводы, которые мы сделали по итогам последних этапов. На самом деле, за последний месяц мы очень многое узнали о своей машине. При этом, конечно, у нее остаются особенности, которые просто нет возможности исправить.
Нашим самым слабым местом по сравнению с McLaren был первый сектор. Там мы теряли больше всего, и этим надо будет обязательно заняться с оставшихся гонках.
Надеюсь, на следующем этапе в Катаре мы вновь будем второй по силе командой».
Следующий этап Формулы 1 пройдет на трассе в Лосаиле 6-8 октября в спринтерском формате.
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