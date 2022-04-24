«Думал, это он в меня въехал – а это я в него». Риккардо признал вину

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Воскресная гонка в Имоле стартовала на сырой трассе. Даниэль Риккардо начинал борьбу шестым и к первому торможению поравнялся с Ferrari Карлоса Сайнса, будучи на внутренней траектории. Гонщики преодолели первую часть связки, но на коротком участке между поворотами их машины соприкоснулись.

Риккардо подскочил на внутреннем поребрике и ударил автомобиль соперника передним колесом в область понтона. После этого Сайнса закрутило, и он увяз в гравии, а сам Даниэль смог продолжить гонку, но уже не имел скорости для борьбы за хороший результат.

На пресс-сессии после финиша австралиец рассказал: «Изначально я полагал, что это Карлос ударил меня. Но теперь думаю, что в действительности это я влетел в него, а затем еще разок.

Насколько я помню, в первом повороте, где трасса сужается, я далеко забрал на поребрик, чтобы оставить себе побольше места. Но едва колесо оказалось на нем, как машина начала скользить в сторону асфальта. В какой-то момент Карлосу тоже нужно было повернуть налево, и мы соприкоснулись. Я въехал в его задок.

Я увидел, как его разворачивает, и понял, что все не очень здорово. Это испортило мою гонку – ну и его, понятное дело, тоже.

Понятно, что ответственность на мне. Понятно, дело не в том, что я заблокировал колеса и протаранил его. Дело в условиях».

Даниэль добавил, что в той ситуации было сложно понять, в какой степени можно рисковать: «У тебя в голове всегда звучит голос: "Я мог быть чуть осторожнее, ехать чуть медленнее".

Но если поступить так, этот же голос будет говорить прямо противоположные слова.

Иногда, если действуешь более осторожно, это лишь повышает опасность. Ты можешь оказаться зажат между двух машин или что-то в этом роде.

Но я уже посмотрел записи, сходил к Карлосу и извинился. От этого ничего не изменится, но это все, что было в моих силах».

Риккардо финишировал в Имоле 18-м и последним, по итогам четырех Гран При у него 11 очков против 35 у другого пилота McLaren Ландо Норриса.