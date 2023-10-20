Дуэн проведет пятничные тренировки с Alpine F1 в Мехико и Абу-Даби

20-летний Джек Дуэн – сын живой легенды MotoGP Мика Дуэна – сменит за рулем Alpine A523 Пьера Гасли в первой тренировке Гран При Мексики, а чуть позже займет место Эстебана Окона по ходу финального этапа сезона Ф1 на «Яс-Марине».

Каждая команда чемпионата, в составе которой нет дебютантов сезона, обязана проводить подобные замены, позволяя новичкам получить важный опыт. В нынешнем году никто не стал спешить с этим, так что на финальных этапах можно ожидать множество подобных замен.

Примечательно, что в 2022 году Дуэн уже ездил по пятницам за Alpine на тех же самых двух трассах, так что в этот раз ему будет чуть проще адаптироваться.

Стоит отметить, что в Абу-Даби австралийца также ждет финал Формулы 2, но там он занимает четвертое место в общем зачете и уже потерял шансы на титул