Дуэн и Калдуэлл стали юниорами Alpine

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Академия молодых гонщиков Alpine объявила состав своих участников на 2022 год. В нее вошли двое новичков, которые провели прошлый сезон в Формуле 3, а в этом году выступят в Формуле 2.

Речь идет о сыне знаменитого австралийского мотогонщика Мика Дуэна Джеке Дуэне, а также об англичанине Оливере Калдуэлле. Они пришли в Alpine на места освободившиеся после того, как академию покинули Гуаньюй Чжоу и Кристиан Лундгор. Первый нашел себе место в основном составе команды Alfa Romeo в Формуле 1, а второй проведет 2022 год в американском чемпионате IndyCar.

В академии Alpine остаются еще два гонщика. Это Кайо Колле и Виктор Мартинс. Оба остались на второй год в Формуле 3.

Отметим, что статус юниора Alpine даже в случае больших успехов в младших сериях не дает больших оснований надеяться на скорое попадание в команду Формулы 1. Там у пилота Alpine Эстебана Окона уже подписан контракт до конца 2024 года, а на место Фернандо Алонсо, который в силу возраста может завершить карьеру раньше Окона, очевидно метит резервист Оскар Пиастри, уже ставший чемпионом и в Формуле 3, и в Формуле 2.