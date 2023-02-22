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Другович заменит Стролла на тестах Aston Martin

Чемпион Формулы 2 получил возможность сесть за руль AMR23 после того, как основной пилот команды получил травму

Адам Купер
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Другович заменит Стролла на тестах Aston Martin
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Лэнс Стролл попал в аварию во время поездки на велосипеде незадолго до старта тестовой сессии Ф1 – команда Aston Martin не раскрыла детали случившегося, но подтвердила, что канадец точно не сможет управлять машиной на этой неделе. 

Во вторник стало известно, что вместо Стролла в Бахрейне будет работать запанной гонщик Фелипе Другович. Бразильский чемпион Формулы 2 проведет за рулем AMR23 первую половину четверга, после чего передаст зеленую машину Фернандо Алонсо. 

О графике на два оставшихся дня в Aston обещали сообщить дополнительно.  

Существует вероятность, что Стролл не успеет восстановиться к 3 марта, когда стартует Гран При Бахрейна, так что знакомство с новой машиной станет для Друговича совершенно не лишним. 

Узнать больше о предстоящих тестах Ф1 в Сахире можно в нашем специальном разделе.

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