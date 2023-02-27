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Другович выступит за Aston в Гран При Бахрейна. Если Стролл не сможет

Команда объявила, что напарником Фернандо Алонсо на предстоящем этапе станет один из двух гонщиков

Адам Купер
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Другович выступит за Aston в Гран При Бахрейна. Если Стролл не сможет
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Лэнс Стролл повредил запястье, попав в аварию во время велосипедной поездки незадолго до старта тестов. Канадец пропустил предсезонную сессию – и до сих пор нет гарантии, что он сможет восстановиться к пятницу, когда в Сахире стартует первый Гран При нового сезона. 

На тестах вместо Стролла работал резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович. Команда объявила, что если Лэнс все же не сможет выступить на предстоящем этапе, его заменит именно бразилец. 

«Команда сделает все возможное, чтобы помочь Лэнсу восстановиться от травм и стартовать в гонке, – гласит официальное заявление. – Если же он все же не сможет выступить, напарником Фернандо [Алонсо] за рулем AMR23 станет Фелипе». 

Оценивая работу чемпиона Ф2 на тестах, глава Aston Martin Майк Крак отметил: «Он показал себя очень здорово. Не стоит забывать, что для него такие тесты в новинку, и этой машиной он прежде тоже никогда не управлял. 

Как человек он очень вдумчивый и спокойный. И его подход к работе точно такой же. Нам было очень просто. Особенно удивительно видеть настолько хладнокровного бразильца. 

Фелипе хорошо справился. В первый день он прибавлял постепенно, но безупречно выполнял все, что мы просили. В субботу у него также не было ни одной ошибки. Даже когда он блокировал колеса, это происходило не из-за пропущенного апекса или другой пилотской ошибки. Нам очень понравилось то, что он делал».

Ранее в числе потенциальных кандидатов на замену Строллу называли завершившего карьеру четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

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