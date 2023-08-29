Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin
Вслед за Ferrari, которая на голландском Гран При усадила в кокпит Роберта Шварцмана, остальные команды тоже начинают выполнять требование регламента в отношении юниоров
Выиграв в прошлом сезоне титул чемпиона Формулы 2, Фелипе Другович стал запасным гонщиком Aston Martin. Он даже смог сесть за руль AMR23, когда в феврале повредил руку и не сумел принять участия в тестах Лэнс Стролл.
Однако после этого у Фелипе не было практики на реальной машине актуального поколения – до Гран При Италии, где он сможет выступить в первой пятничной тренировке в рамках правила о юниорах.
«Машина уже на тестах ехала отлично, а с тех пор стала намного быстрее, – цитирует Друговича пресс-служба. – Мне будет очень интересно опробовать ее. Я провел немало времени на симуляторе, помогая в подготовке обновлений, так что возможность сравнить ощущения с реальной трассой также имеет большое значение.
Наконец, я смогу продемонстрировать, чему научился. С Бахрейна я заметно продвинулся в том, как предоставлять команде обратную связь».
Дополнение: как стало известно чуть позже, Фелипе заменит в пятницу Лэнса Стролла.
Фелипе Другович, резервный гонщик Aston Martin F1 Team
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Тесты команд Ф1 по ходу сезона запрещены, но это не касается заездов на старых машинах. За последнее время Другович ездил на таких в Сильверстоуне, Барселоне и Шпильберге.
Кроме того, источник Motorsport.com сообщил, что бразильские спонсоры обеспечили гонщику серьезную поддержку, что делает его весьма серьезным игроком на трансферном рынке – в особенности для команд из второй половины пелотона
Также поговаривают о возможности перехода Фелипе в Формулу Е.
Уик-энд в Монце в ближайшие выходные участники чемпионата будут проводить по схеме с альтернативным распределением шин, которая впервые была опробована в Венгрии.
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