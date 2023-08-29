Предыдущая / «Промолчу, чтобы не делать вам заголовки». Гонка в Зандфорте разочаровала Норриса Следующая / Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной
Формула 1 / Гран При Италии Новость

Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin

Вслед за Ferrari, которая на голландском Гран При усадила в кокпит Роберта Шварцмана, остальные команды тоже начинают выполнять требование регламента в отношении юниоров

Алекс Калинаукас
Автор:
Фелипе Другович, Aston Martin AMR23

Выиграв в прошлом сезоне титул чемпиона Формулы 2, Фелипе Другович стал запасным гонщиком Aston Martin. Он даже смог сесть за руль AMR23, когда в феврале повредил руку и не сумел принять участия в тестах Лэнс Стролл. 

Однако после этого у Фелипе не было практики на реальной машине актуального поколения – до Гран При Италии, где он сможет выступить в первой пятничной тренировке в рамках правила о юниорах. 

«Машина уже на тестах ехала отлично, а с тех пор стала намного быстрее, – цитирует Друговича пресс-служба. – Мне будет очень интересно опробовать ее. Я провел немало времени на симуляторе, помогая в подготовке обновлений, так что возможность сравнить ощущения с реальной трассой также имеет большое значение.  

Наконец, я смогу продемонстрировать, чему научился. С Бахрейна я заметно продвинулся в том, как предоставлять команде обратную связь».

Дополнение: как стало известно чуть позже, Фелипе заменит в пятницу Лэнса Стролла. 

Фелипе Другович, резервный гонщик Aston Martin F1 Team

Фелипе Другович, резервный гонщик Aston Martin F1 Team

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Тесты команд Ф1 по ходу сезона запрещены, но это не касается заездов на старых машинах. За последнее время Другович ездил на таких в Сильверстоуне, Барселоне и Шпильберге.

Кроме того, источник Motorsport.com сообщил, что бразильские спонсоры обеспечили гонщику серьезную поддержку, что делает его весьма серьезным игроком на трансферном рынке – в особенности для команд из второй половины пелотона 

Также поговаривают о возможности перехода Фелипе в Формулу Е. 

Уик-энд в Монце в ближайшие выходные участники чемпионата будут проводить по схеме с альтернативным распределением шин, которая впервые была опробована в Венгрии. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Промолчу, чтобы не делать вам заголовки». Гонка в Зандфорте разочаровала Норриса

Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной
Алекс Калинаукас Больше от
Алекс Калинаукас
Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

Формула 1

Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

Haas продлила контракты с Магнуссеном и Хюлькенбергом на 2024 год

Haas продлила контракты с Магнуссеном и Хюлькенбергом на 2024 год

Формула 1

Haas продлила контракты с Магнуссеном и Хюлькенбергом на 2024 год Haas продлила контракты с Магнуссеном и Хюлькенбергом на 2024 год

«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей

«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей

Формула 1

«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей «Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей

Лэнс Стролл Больше от
Лэнс Стролл
Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin

Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin

Формула 1

Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Нидерландов

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Еще два титула. Обзор уик-энда

Еще два титула. Обзор уик-энда

Прайм
Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда Еще два титула. Обзор уик-энда

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов

Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов

Формула 1
Гран При Нидерландов

Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов

Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет

Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет

Формула 1
Гран При Нидерландов

Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Формула 1
Гран При Нидерландов

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Самое важное:

Pirelli завершила работу над шинами Ф1 2024 года

Pirelli завершила работу над шинами Ф1 2024 года

F1 Формула 1

Pirelli завершила работу над шинами Ф1 2024 года Pirelli завершила работу над шинами Ф1 2024 года

Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей

Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей

F1 Формула 1

Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей

Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии

Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии

F1 Формула 1
Гран При Италии

Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии

Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси

Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси

MGP MotoGP

Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.