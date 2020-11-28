После нескольких лет относительного затишья Академия Ferrari в нынешнем сезоне подготовила сразу нескольких слушателей, готовых перейти в Ф1. Гонщики, включая и россиянина Роберта Шварцмана, сражаются в группе лидеров Формулы 2, однако уже понятно, что далеко не всем удастся в 2021 году шагнуть в Большие Призы.

Мик Шумахер скорее всего уже в ближайшие дни будет официально назван пилотом Haas, а вот Шварцману и остальным, похоже, предстоит запастись терпением.

По словам спортивного директора Ferrari Лорана Мекиса, вовсе не факт, что молодежь и на будущий сезон оставят в Ф2. Мекис вспомнил пример Антонио Джовинацци – тот в 2016 году стал вице-чемпионом в первенстве GP2, после чего перешел в резервные пилоты и лишь с 2019-го попал на постоянной основе в Ф1.

«Знаете, когда у вас много гонщиков, это даже проще, – объяснил Мекис журналистам в субботу на Гран При Бахрейна. – Куда сложнее находить таланты и растить их. А когда они есть, пусть даже их много, управлять их карьерами очень интересно.

Нечасто бывает, что они все оказываются у вас одновременно, и нам повезло, что каждому мы можем предложить программу для совершенствования. Если же мест в Ф1 недостаточно, то мы уже проходили это с Антонио Джовинацци в прошлом.

И все отлично сработало. Он получил свое место через год-другой. Так что нынешняя ситуация не доставляет нам сложностей. Это просто другой способ расти внутри команды, а не сразу попасть в гоночный кокпит. Но уверен, в дальнейшем многие из них дорастут до него».

Сейчас Ferrari поддерживает также британца Каллума Илотта и Маркуса Армстронга из Новой Зеландии. Гонщики Академии сильно провели субботний заезд Ф2 в Бахрейне – все четверо финишировали в первой восьмерке, Илотт сократил отставание от Шумахера с споре за титул.

«Они отлично поработали, – похвалил пилотов Мекис. – Мы довольны, скорость не может обманывать. У них был перерыв в несколько недель и месяцев, но они вернулись и сразу поехали на полную.

Каллум и Мик всегда быстры. Маркус весь уик-энд был наравне с ними, Роберт отставал самую малость. Мы довольны тем, как мальчишки прогрессируют, приятно видеть их битвы за лидерство.

Их перспектива хорошо видна, у них все меньше поводов для дружбы. Можно ожидать еще трех фантастических гонок, в которых, уверен, они все вновь покажут себя».

В воскресенье с поула в Формуле 2 будет стартовать Роберт Шварцман.

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Дополнительная информация: Люк Смит