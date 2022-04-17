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Формула 1 Новости

«Другие бы запаниковали». Alfa Romeo довольна Боттасом

Спортивный директор коллектива отметил, что Валттери Боттас отлично выполняет свою роль лидера команды

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«Другие бы запаниковали». Alfa Romeo довольна Боттасом
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Еще в самом начале нынешнего сезона возникали сомнения в конкурентоспособности команды Alfa Romeo: на тестах у коллектива все валилось из рук, а в первых гонках сезона прогресс пилотов команды тормозила проблема, из-за которых на стартах заезда гонщики попросту откатывались на позиции назад.

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Несмотря на трудности, Alfa Romeo после первых трех Гран При сезона идет на шестом месте в Кубке конструкторов – и это все в основном благодаря успехам Валттери Боттаса. Спортивный директор Alfa Romeo Беат Цендер считает, что такие результаты стали возможны именно благодаря подходу финна и его готовности стать лидером коллектива.

«Он всегда замотивирован, – рассказал Цендер. – У нас были другие гонщики, которые сейчас бы запаниковали, но Валттери говорит: “Ребята, я верю в вас, мы справимся с этим”. Он очень спокоен, и это сильно помогает».

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