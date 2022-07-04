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В нынешнем сезоне Ф1 Даниэль Риккардо попал под огонь серьезной критики – австралийцу оказалось едва ли не сложнее всех в пелотоне адаптироваться к технике 2022 года. Он очень сильно отстает от своего партнера по McLaren Ландо Норриса и всего раз в девяти первых гонках смог финишировать выше восьмого места.

В мае по паддоку ходили упорные слухи о возможности досрочного увольнения Риккардо, но затем в команде заявили о поддержке гонщика.

Однако выступление Даниэля на Гран При Великобритании едва ли поможет его будущему: гонщик финишировал лишь 13-м, хотя до финиша доехали лишь 14 машин. При этом Норрис занял шестое место.

Как рассказал австралиец, в этот раз у него возникли неполадки с системой DRS – но только этим объяснить нехватку темпа не получится.

«С самого старта у меня было очень мало сцепления с трассой, – пояснил Риккардо репортерам. – Я чувствовал, что у всех остальных его гораздо больше: они по очереди обгоняли меня, а мне нечего было им противопоставить.

Похоже, таким в этот раз был наш темп. Честно говоря, есть чувство, что что-то работало не так. На торможении перед шестым поворотом и входе в него машину сильно дергало в сторону. Я подумал, что дело может быть в проколе – и решил присмотреться в зеркалах к задним шинам. И тут увидел, что DRS не закрывается.

Чтобы это исправить, мне пришлось ехать на пит-лейн. В дальнейшем я больше не мог использовать эту систему, так как плоскость снова застряла бы в открытом положении».

Он продолжил: «Позже, на рестарте, я вновь не мог атаковать соперников. Просто был недостаточно быстр для этого. Надеюсь, мы найдем в машине причину этого.

Австрия уже скоро – надеюсь, мы со всем разберемся».

При этом Даниэль исключил возможность повреждения днища – именно из-за этого британская гонка оказалась испорчена для Макса Ферстаппена.

«Из-за аварии на первом старте я проехал по множеству обломков, – рассказал Риккардо. – Но у команды было достаточно времени по ходу красных флагов, чтобы все проверить.

Так что придется тщательно все изучить, чтобы установить истинную причину проблем».