Дроны и нашлемные камеры: инновации Ф1 в Бахрейне

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Тесты Формулы 1 в Барселоне проходили в режиме запрета на видеосъемку за исключением съемок, которые устраивали сами команды. Предполагается, что это было сделано по требованию Бахрейна, так как эта трасса хотела быть первой, откуда будет вестись трансляция заездов Формулы 1 в сезоне 2022 года.

Наши коллеги из итальянской редакции смогли узнать некоторые подробности того, как будут организованы съемки в Бахрейне: на тестах и позже во время Гран-При.

Главная инновация – использование дронов для съемок сверху. Дроны давно применяются в автоспорте, их используют уже не только в международных, но и в национальных чемпионатах, в частности в российской РСКГ. Однако Формулу 1 до сих пор сверху снимали только с вертолета.

Проблема с вертолетом в том, что из соображений безопасности он летает относительно высоко. В результате оператор вынужден использовать телескопические объективы, которые негативно влияют на качество изображения. Дрон, в отличие от вертолета, может лететь на высоте 10-15 метров над трассой и предоставлять куда более качественную картину.

Второй инновацией станет использование нашлемных камер. Эти камеры уже тестировались в прошлом году. В Бахрейне ими будут оснащены шлемы четверых гонщиков, правда мы не знаем каких именно.

В отличие от бортовых камер, нашлемные показывают, куда в данный момент устремлен взгляд гонщика. При этом они весят всего 2,5 грамма и не доставляют пилоту никаких неудобств. Формула 1 будет стремиться к тому, чтобы камеры появились на шлемах всех 20 участников.

Дополнительная информация: Франко Нуньес