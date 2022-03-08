Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь Следующая / Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Дроны и нашлемные камеры: инновации Ф1 в Бахрейне

Заезды Формулы 1 впервые снимут с высоты 10-15 метров

Дроны и нашлемные камеры: инновации Ф1 в Бахрейне
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Тесты Формулы 1 в Барселоне проходили в режиме запрета на видеосъемку за исключением съемок, которые устраивали сами команды. Предполагается, что это было сделано по требованию Бахрейна, так как эта трасса хотела быть первой, откуда будет вестись трансляция заездов Формулы 1 в сезоне 2022 года.

Наши коллеги из итальянской редакции смогли узнать некоторые подробности того, как будут организованы съемки в Бахрейне: на тестах и позже во время Гран-При.

Главная инновация – использование дронов для съемок сверху. Дроны давно применяются в автоспорте, их используют уже не только в международных, но и в национальных чемпионатах, в частности в российской РСКГ. Однако Формулу 1 до сих пор сверху снимали только с вертолета.

Проблема с вертолетом в том, что из соображений безопасности он летает относительно высоко. В результате оператор вынужден использовать телескопические объективы, которые негативно влияют на качество изображения. Дрон, в отличие от вертолета, может лететь на высоте 10-15 метров над трассой и предоставлять куда более качественную картину.

Второй инновацией станет использование нашлемных камер. Эти камеры уже тестировались в прошлом году. В Бахрейне ими будут оснащены шлемы четверых гонщиков, правда мы не знаем каких именно.

В отличие от бортовых камер, нашлемные показывают, куда в данный момент устремлен взгляд гонщика. При этом они весят всего 2,5 грамма и не доставляют пилоту никаких неудобств. Формула 1 будет стремиться к тому, чтобы камеры появились на шлемах всех 20 участников.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

Читайте также:

Билеты
Поделились
Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь
Предыдущая новость

Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь
Следующая новость

Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше

Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше
Больше от
Сергей Иванов
Медицинские автомобили Mercedes в Ф1 стали теснее Презентация машин безопасности Ф1
Формула 1

Медицинские автомобили Mercedes в Ф1 стали теснее

Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше
Формула 1

Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше

Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь
Формула 1

Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь

Самое важное:

Медицинские автомобили Mercedes в Ф1 стали теснее
Формула 1 Формула 1

Медицинские автомобили Mercedes в Ф1 стали теснее

Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше
Формула 1 Формула 1

Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше

Дроны и нашлемные камеры: инновации Ф1 в Бахрейне
Формула 1 Формула 1

Дроны и нашлемные камеры: инновации Ф1 в Бахрейне

Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь
Формула 1 Формула 1

Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.