«Драконовы меры несут боль». Хорнер о потолке бюджетов в Ф1
Боссу команды жалко увольнять сотрудников Red Bull из-за новых правил
Команды Формулы 1 согласовали потолок бюджетов в размере $145 млн на 2021 год и его сокращение до $135 млн позднее. Ожидается, что эти меры позволят большинству коллективов сэкономить деньги в кризисных условиях, однако топ-командам придется искать пути исполнения правил.
В Ferrari уже говорили, что резкое сокращение бюджета вынудит команду расстаться с частью сотрудников, о том же самом заявил и босс Red Bull Кристиан Хорнер. Однако он надеется перевести основную массу попавших под сокращения из команды Формулы 1 в отдел, который занимается разработкой суперкаров.
«К сожалению, эти правила заставят три топ-команды заняться перестройкой, – цитирует Хорнера The Race. – Мы развивали свой технологический бизнес в последние годы за счет разработки [суперкара] Valkyrie, и у нас есть дальнейшие планы. Люди – наш главный актив, и мы постараемся сохранить как можно больше сотрудников внутри компании.
Конечно, эти драконовы меры неизбежно принесут нам какую-то боль. Но Формула 1 и особенно Red Bull всегда успешно подстраивались к любым правилам».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кристиан Хорнер
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|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин