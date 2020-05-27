Команды Формулы 1 согласовали потолок бюджетов в размере $145 млн на 2021 год и его сокращение до $135 млн позднее. Ожидается, что эти меры позволят большинству коллективов сэкономить деньги в кризисных условиях, однако топ-командам придется искать пути исполнения правил.

В Ferrari уже говорили, что резкое сокращение бюджета вынудит команду расстаться с частью сотрудников, о том же самом заявил и босс Red Bull Кристиан Хорнер. Однако он надеется перевести основную массу попавших под сокращения из команды Формулы 1 в отдел, который занимается разработкой суперкаров.

«К сожалению, эти правила заставят три топ-команды заняться перестройкой, – цитирует Хорнера The Race. – Мы развивали свой технологический бизнес в последние годы за счет разработки [суперкара] Valkyrie, и у нас есть дальнейшие планы. Люди – наш главный актив, и мы постараемся сохранить как можно больше сотрудников внутри компании.

Конечно, эти драконовы меры неизбежно принесут нам какую-то боль. Но Формула 1 и особенно Red Bull всегда успешно подстраивались к любым правилам».