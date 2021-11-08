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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1

В концовке Гран При Мексики, когда судьба победы была уже решена, началось новое и очено напряженное соперничество за одно дополнительное очко

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

С тех пор, как автору лучшего круга в гонках Ф1 стали давать одно очко, зрители уже много раз видели, как в конце дистанции кто-то из гонщиков заезжает в боксы за свежей резиной, чтобы на ней побороться за этот бонус. 

В Мехико именно так поступила команда Mercedes с Валттери Боттасом, который стартовал с поула, но из-за аварии в первом повороте откатился далеко назад. Финн не имел шансов финишировать в десятке, однако по правилам, если бы он показал лучшее время, дополнительное очко не досталось бы никому – в том числе и Максу Ферстаппену, которому сейчас важен каждый балл в споре за титул с Льюисом Хэмилтоном. 

Макс прекрасно понимал всю эту ситуацию – потому постарался помешать Боттасу. Финн на свежих шинах вернулся на трассу прямо за Ферстаппеном – и тот чуть сбросил скорость, создавая помеху пилоту Mercedes.

Чуть позже Ферстаппен пропустил Боттаса, однако тут же стал требовать, чтобы тот подчинился голубым флагам и посторонился, как любой отстающий на круг пилот. 

В итоге Валттери пришлось вторично ехать в боксы – и только на свежем комплекте шин он показал-таки под клетчатым флагом лучшее время круга.

Как ни странно, глава Mercedes не увидел в действиях Ферстаппена ничего предосудительного. 

«Да, это своего рода игра, – объяснил австриец на медиа-сессии в воскресенье. – Макс знал, что Валттери стремится показать лучший круг, и замедлял его. Все в порядке, у него есть такое право. 

Тогда мы поставили еще одни свежие шины и в этот раз добились своего».

Руководитель Red Bull так оценил ситуацию: «Разумеется, эта история не добавила нам на командном мостике спокойствия. Понятно, что это была игра, так как Макс хотел удержать лучший круг за собой. 

Мы пытались использовать голубые флаги, чтобы Валттери пришлось освободить ему путь, но в Mercedes провели еще один пит-стоп. Конечно же, мы не могли провернуть тот же прием с Максом.

Это была любопытная ситуация, но мы не придаем ей большого значения».

За четыре гонки до конца сезона Ферстаппен выигрывает у Хэмилтона 19 очков, а вот в кубке конструкторов впереди Mercedes с разницей в один балл – тот самый, что Боттас отобрал-таки у Макса.

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