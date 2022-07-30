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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка

«Вы что серьезно, *****?» – только и смог сказать Шарль Леклер, узнав, что его результат перекрыл гонщик Williams

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка
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Субботняя сессия на «Хунгароринге» прошла под дождем, интенсивность которого менялась по ходу всего часа. Лишь в концовке трасса стала понемногу подсыхать – но за девять минут до клетчатого флага заезды пришлось остановить после аварии Себастьяна Феттеля в десятом повороте. 

Четырехкратный чемпион поскользнулся и задом влетел в барьер, повредив единственный экземпляр инновационного заднего крыла, которое команда Aston Martin подготовила к венгерскому Гран При.  

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Когда заезды возобновили, состоялась сенсация. Последним на быструю попытку отправился Николя Латифи. Канадец оказался в самых выгодных условиях и отлично использовал их. Он поставил рекордное время на двух первых секторах и в итоге на 0,6 секунды превзошел результат Шарля Леклера. 

Что сказал по этому поводу монегаск – вам уже известно. 

Хотя условия по ходу сессии были сложными, особенно в первые полчаса, когда все ездили на дождевой резине, авария Феттеля стала самым серьезным происшествием. 

Многих гонщиков крутило на трассе – включая Леклера, который чудом не долетел до барьера на выходе из третьего поворота, – а нехватка сцепления привела к множеству выездов с трассы, но действительно опасных эпизодов удалось избежать.

Алекс Элбон замкнул тройку лидеров, а Макс Ферстаппен показал четвертое время. Большую часть тренировки лидер Red Bull провел в гараже, проехав в общей сложности всего десять кругов. Похоже, и под дождем у Red Bull не получилось угнаться за Ferrari – Леклер оставался первым большую часть сессии.

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В остальном результаты тренировки сложно назвать показательными, так как очень многое зависело от того, удалось ли тому или иному гонщику проехать чистый круг на последних минутах. 

Вошедшие в десятку Феттель и Кевин Магнуссен и вовсе показали свои лучшие результаты на дождевой резине. 

Оба пилота Mercedes жаловались на сложности с прогревом шин. Джордж Расселл в последний момент поднялся на пятое место, Льюис Хэмилтон, как и накануне, остался 11-м. 

Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 17 1'41.480  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 14 1'42.141 0.661
3 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 19 1'42.381 0.901
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 10 1'43.205 1.725
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 13 1'43.434 1.954
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 16 1'43.570 2.090
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 15 1'43.589 2.109
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 13 1'43.743 2.263
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 14 1'44.178 2.698
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 20 1'44.655 3.175
11 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 11 1'44.832 3.352
12 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 18 1'45.156 3.676
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 17 1'45.570 4.090
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 11 1'45.624 4.144
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 17 1'45.638 4.158
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 17 1'45.691 4.211
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 17 1'45.850 4.370
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 20 1'45.930 4.450
19 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 18 1'46.091 4.611
20 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 11 1'48.240 6.760
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