Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка
«Вы что серьезно, *****?» – только и смог сказать Шарль Леклер, узнав, что его результат перекрыл гонщик Williams
Субботняя сессия на «Хунгароринге» прошла под дождем, интенсивность которого менялась по ходу всего часа. Лишь в концовке трасса стала понемногу подсыхать – но за девять минут до клетчатого флага заезды пришлось остановить после аварии Себастьяна Феттеля в десятом повороте.
Четырехкратный чемпион поскользнулся и задом влетел в барьер, повредив единственный экземпляр инновационного заднего крыла, которое команда Aston Martin подготовила к венгерскому Гран При.
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Когда заезды возобновили, состоялась сенсация. Последним на быструю попытку отправился Николя Латифи. Канадец оказался в самых выгодных условиях и отлично использовал их. Он поставил рекордное время на двух первых секторах и в итоге на 0,6 секунды превзошел результат Шарля Леклера.
Что сказал по этому поводу монегаск – вам уже известно.
Хотя условия по ходу сессии были сложными, особенно в первые полчаса, когда все ездили на дождевой резине, авария Феттеля стала самым серьезным происшествием.
Многих гонщиков крутило на трассе – включая Леклера, который чудом не долетел до барьера на выходе из третьего поворота, – а нехватка сцепления привела к множеству выездов с трассы, но действительно опасных эпизодов удалось избежать.
Алекс Элбон замкнул тройку лидеров, а Макс Ферстаппен показал четвертое время. Большую часть тренировки лидер Red Bull провел в гараже, проехав в общей сложности всего десять кругов. Похоже, и под дождем у Red Bull не получилось угнаться за Ferrari – Леклер оставался первым большую часть сессии.
В остальном результаты тренировки сложно назвать показательными, так как очень многое зависело от того, удалось ли тому или иному гонщику проехать чистый круг на последних минутах.
Вошедшие в десятку Феттель и Кевин Магнуссен и вовсе показали свои лучшие результаты на дождевой резине.
Оба пилота Mercedes жаловались на сложности с прогревом шин. Джордж Расселл в последний момент поднялся на пятое место, Льюис Хэмилтон, как и накануне, остался 11-м.
Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|17
|1'41.480
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|14
|1'42.141
|0.661
|3
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|19
|1'42.381
|0.901
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|10
|1'43.205
|1.725
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|13
|1'43.434
|1.954
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|16
|1'43.570
|2.090
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|15
|1'43.589
|2.109
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|13
|1'43.743
|2.263
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|14
|1'44.178
|2.698
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|20
|1'44.655
|3.175
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|11
|1'44.832
|3.352
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|18
|1'45.156
|3.676
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|17
|1'45.570
|4.090
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|11
|1'45.624
|4.144
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1'45.638
|4.158
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'45.691
|4.211
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|17
|1'45.850
|4.370
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'45.930
|4.450
|19
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'46.091
|4.611
|20
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|11
|1'48.240
|6.760
|Полные результаты
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