Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка

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Субботняя сессия на «Хунгароринге» прошла под дождем, интенсивность которого менялась по ходу всего часа. Лишь в концовке трасса стала понемногу подсыхать – но за девять минут до клетчатого флага заезды пришлось остановить после аварии Себастьяна Феттеля в десятом повороте.

Четырехкратный чемпион поскользнулся и задом влетел в барьер, повредив единственный экземпляр инновационного заднего крыла, которое команда Aston Martin подготовила к венгерскому Гран При.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Когда заезды возобновили, состоялась сенсация. Последним на быструю попытку отправился Николя Латифи. Канадец оказался в самых выгодных условиях и отлично использовал их. Он поставил рекордное время на двух первых секторах и в итоге на 0,6 секунды превзошел результат Шарля Леклера.

Что сказал по этому поводу монегаск – вам уже известно.

Хотя условия по ходу сессии были сложными, особенно в первые полчаса, когда все ездили на дождевой резине, авария Феттеля стала самым серьезным происшествием.

Многих гонщиков крутило на трассе – включая Леклера, который чудом не долетел до барьера на выходе из третьего поворота, – а нехватка сцепления привела к множеству выездов с трассы, но действительно опасных эпизодов удалось избежать.

Алекс Элбон замкнул тройку лидеров, а Макс Ферстаппен показал четвертое время. Большую часть тренировки лидер Red Bull провел в гараже, проехав в общей сложности всего десять кругов. Похоже, и под дождем у Red Bull не получилось угнаться за Ferrari – Леклер оставался первым большую часть сессии.

В остальном результаты тренировки сложно назвать показательными, так как очень многое зависело от того, удалось ли тому или иному гонщику проехать чистый круг на последних минутах.

Вошедшие в десятку Феттель и Кевин Магнуссен и вовсе показали свои лучшие результаты на дождевой резине.

Оба пилота Mercedes жаловались на сложности с прогревом шин. Джордж Расселл в последний момент поднялся на пятое место, Льюис Хэмилтон, как и накануне, остался 11-м.

Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии