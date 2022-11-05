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Льюис частенько шутил на тему того, что очень не хочет оказаться самым старшим в пелотоне – и удивлялся, зачем 41-летний Фернандо Алонсо подписал новый многолетний контракт.

Гонщик Mercedes не раз говорил, что завершит карьеру, как только почувствует внутреннее выгорание – но при этом неизменно подчеркивал, что пока не ощущает ничего подобного. Более того, у него достаточно сил, чтобы кроме гонок заниматься и другими проектами. Это благотворительная программа Mission 44, призванная повысить доступность мира гонок, и похожая инициатива Ignite, которую гонщик реализует совместно с Mercedes. Несомненно, Льюис будет заниматься ими и после завершения карьеры, чтобы его наследие включало не одни лишь достижения на трассах.

Однако в Остине, где Хэмилтон дал групповое интервью для ведущих СМИ, он заговорил о желании подписать с Mercedes новый многолетний контракт. Это позволяет говорить, что гонщик всерьез переосмыслил свои планы. Нынешний договор британца действует до конца 2023-го, на тот момент ему исполнится 38 лет. Если допустить, что речь идет еще хотя бы о двух сезонах, Льюис окажется за порогом пятого десятка. Прежде он всегда называл этот возраст пределом.

Что же изменилось? Почему тот, кто всегда стремился проявлять себя не только за рулем, вдруг заново увлекся гонками?

Британец признал, что и сам пока не может разобраться, что же в нем изменилось. Но похоже, возможность гонок после 40-летия уже не кажется ему чем-то далеким. Льюис даже обронил, что никогда особенно не говорил о «перспективах постепенного движения к завершению карьеры» и что поддержка Mercedes дает ему силы и мотивацию вновь выходить на старт.

«Я нахожусь в счастливой ситуации, – объяснил гонщик. – У меня отличное окружение, я построил себе дом в Британии, где могу проводить время и где может оставаться моя семья, когда я, к примеру, уезжаю в команду.

Все вокруг просто стало для меня намного лучше. И теперь я чувствую, что могу вести команду к новым титулам».

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Хэмилтон подчеркнул, что на его мысли о будущем никак не повлияло желание завоевать восьмое чемпионское звание и стать абсолютным рекордсменом в истории спорта – а равно и обстоятельства его поражения от Макса Ферстаппена в конце 2021 года.

Попытки вместе с Mercedes вернуться на вершину, откуда они оказались сброшены после изменения регламента, он называет «приключением». И уйти сейчас, в сложный для всех момент, Льюису кажется неправильным.

Напротив, трудности стали для гонщика источником мотивации. «Если бы этот год оказался таким, как прошлый, и мы весь сезон сражались бы за лидерство – кто знает, к чему бы это привело», – объяснил Хэм. Но команда потеряла прежние позиции, на которых оставалась много лет. Потому потребовался новый подход.

«Это очень интересный процесс, – признался пилот. – И я невероятно рад быть его частью. Мне очень хочется дождаться новых успехов, которые в итоге обязательно придут. Именно ради этого стоит пройти через любые трудности».

В 2018-м у Льюису уже был момент, который он сам считает поворотным. Британец отказался от мясной пищи – и уверен, что благодаря этому стал сильнее. Способность справляться с повышенными нагрузками особенно важна в Ф1 в последнее время, когда число гонок начало стремительно расти.

«Речь идет о том, чтобы предельно тщательно планировать свою диету и свои тренировки, – объяснил Зэмилтон. – Недавно мы занимались пилатесом с моим старым другом, олимпийским атлетом. Удивительно, но никогда прежде мы не тренировались вместе.

Это было очень здорово, так как позволило мне подчерпнуть новые упражнения, которые я обычно не делал. Но куда важнее – сейчас я занимаюсь совсем не так, как в 22-летнем возрасте. Тогда у меня не было такого арсенала приемов».

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Разумеется, Льюис затронул и тему психологического состояния, «умения находить в жизни верный баланс». Для звезд спорта задача состоит в способности определять границы, позволяющие не растрачивать лишнюю энергию и избежать чрезмерной загрузки.

«Я никогда не допускаю подобного, – сказал он. – Тут нужно очень точно все соразмерять. Я отказываюсь очень от многих вещей. Мне каждый день предлагают множество всего, но я умею говорить "нет".

Если я понимаю, что что-то помешает моей подготовке, отвлечет от тренировок, отнимет время у меня или команды, да хотя бы просто может сказаться на ходе уик-энда – то сразу и твердо отказываю. Это касается и друзей, и отношений. Только так можно сохранять концентрацию».

Этот подход позволяет Льюису сохранять форму гораздо дольше, чем большинству пилотов. Две иконы тенниса, Серена Уильямс и Роже Федерер, завершили выступления только в этом году, уже перешагнув рубеж 40-летия. Друг Хэмилтона Том Брэди продолжает выходить на поле в очень требовательном к физической форме американском футболе и в 45. Их примеры британец называет источником вдохновения.

Тото Вольф, босс Хэмилтона в Mercedes, считает сравнение с Брэди очень уместным: «Лично я считаю Тома лучшим атлетом в мире. В своем возрасте он продолжает выступать, его хватают и бросают на землю, он бросает мячи. Пока ты следишь за собой, пока развиваешься, у тебя впереди еще много лет выступлений. Это касается и Льюиса – надеюсь, в нашей команде».

Вольф уже озвучил планы найти спокойный момент по ходу зимней паузы и обсудить с семикратным чемпионом новый контракт, который будет действовать как минимум до 2025 года. И если послушать, что говорит Хэм – и как он это говорит, – возникает уверенность, что нынешнее продление может оказаться и не последним.

«Признаюсь честно: я не устанавливаю никаких пределов, – отметил пилот, отвечая на вопрос о сроках сотрудничества с Mercedes. – Могу лишь сказать, что планирую многолетнее соглашение.

Я правда не знаю, что принесут пять следующих лет. Думаю, мы сами только пытаемся понять это. Уже сделано множество классных вещей – скажем, недавно я запустил собственную продакшн-компанию.

Но я чувствую, что в отличной форме – как физической, так и психологической. И вместе мы сможем добиться еще очень многого».

Подиум: Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, второе место Фото: Энди Хон / Motorsport Images